Busta paga: ferie non godute si possono trasmettere. Come fare

Agli eredi di un lavoratore deceduto spetta un’ indennità economica per le ferie retribuite annuali eventualmente non godute da quest’ ultimo. A stabilirlo la Corte Ue che a sua volta ha risposto a un’ interrogazione del Tribunale del lavoro tedesco.

Busta paga: il caso

Infatti, la sentenza è intervenuta su un caso avvenuto proprio in terra teutonica. Nello specifico, ha riguardato il caso di due signore sposate con due dipendenti di un’ azienda di Wuppertal, nei pressi di Düsseldorf. Appunto, i due dipendenti non avevano usufruito di tutte le ferie retribuite annuali che gli spettavano prima del decesso. Quindi, è arrivato il pronunciamento dei giudici del Lussemburgo: “ Gli eredi di un lavoratore deceduto possono chiedere al suo ex datore di lavoro un’ indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. Il diritto del lavoratore a un’ indennità finanziaria per le ferie non godute è infatti trasmissibile agli eredi”.

Busta paga: le conseguenze

La Corte Ue ha stabilito che, nel caso in cui l’ ordinamento di uno stato membro non preveda la trasmissione di un’ indennità economica relativa alle ferie non godute agli eredi di un lavoratore defunto, gli stessi eredi potranno rivolgersi direttamente al Tribunale europeo. Ciò, sottolineano i giudici, potrà accadere nel caso in cui a negare tale diritto – garantito dall’ Ue ma non da tutti gli stati membri – sia un datore di lavoro ma anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un ente pubblico.

Inoltre, nella sentenza della corte Ue si stabilisce che un lavoratore non perde il diritto alle ferie annuali se non le richiede. Anche se il datore di lavoro dimostra che il dipendente non ha usufruito delle ferie che gli spettavano pur messo in condizione di farlo il diritto non viene perso; infine, concludono i magistrati, un’ indennità finanziaria è da corrispondere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

