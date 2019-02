Luigi Di Maio: curriculum, età e fidanzata, il profilo del politico Vita privata e carriera di Luigi Di Maio

È vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’ economia e dello sviluppo, è stato il più giovane a ricoprire la carica di vicepresidente della camera dei deputati (appena 26 anni). È facile capire che si tratta di Luigi di Maio. Meno noto, probabilmente, è il suo percorso fino al Governo Conte, che ha permesso al leader Cinque Stelle di acquisire una posizione di questo calibro. Scopriamo quindi qualcosa su di lui.

Luigi Di Maio: dagli anni del Liceo ai primi lavori

Il nostro Vice Premier oggi ha 32 anni. Ma chi era prima di varcare le porte del Parlamento? Luigi di Maio è nato ad Avellino, il 6 luglio 1986 ed ha vissuto a Pomigliano D’ Arco, in provincia di Napoli. Qui, oltre a conseguire il diploma superiore, probabilmente inizia a maturare un giovane spirito militante: si impegna in prima persona, in qualità di Rappresentante degli Studenti, alla ricostruzione del suo Liceo Classico, il “ Vittorio Imbriani”, facendosi portavoce del disagio collettivo generato da anni di lezioni tenute in strutture che reggevano fortunosamente in piedi.

Terminati gli anni dell’ istruzione secondaria, decide di iscriversi alla facoltà di ingegneria informatica, che abbandonerà dopo pochi mesi per il corso di studi in giurisprudenza, ma lascerà l’ università senza conseguire il titolo di “ dottore”. Quelli accademici sono però anche gli anni della fondazione di Studentigiurisprudenza.it. Un portale tuttora attivo, nonché di una prima presidenza di Di Maio, per il momento circoscritta al solo Consiglio Studentesco, riconfermandosi sempre in prima fila per dar voce alle esigenze comuni. Dal 2007 è giornalista pubblicista, ma si è guadagnato da vivere con tanti impieghi: è stato manovale, cameriere e steward presso lo stadio San Paolo di Fuorigrotta (senz’ altro l’ occupazione che gli è costata il maggior numero di irrisioni da parte degli avversari).

La carriera politica di Luigi Di Maio

Dal 2013, con la XVII Legislatura, Luigi Di Maio è il più giovane Vicepresidente della Camera dei Deputati. Nel novembre dello stesso anno tiene il suo primo discorso in Parlamento, il tema lo tocca profondamente, complici le sue origini ed il suo portato biografico: si tratta dei i roghi tossici della Terra dei Fuochi. A tal proposito, il MoVimento (di cui Luigi condivide i principi e le istanze dal 2007 e ne diviene leader dal 23 settembre 2017) ottiene finalmente l’ approvazione della Legge sugli ecoreati. Si occupa anche delle politiche sul fronte europeo in qualità di membro della XIV commissione. Un63,41% di voti gli vale la seconda elezione alla camera. Con l’ attuale Governo Conte, Luigi Di Maio riceve la nomina di Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La vita privata: le alterne vicende con le compagne d’ arme

Recenti sono gli scatti che paparazzano l’ ex compagna di Luigi di Maio, Silvia Virgulti, interna al MoVimento (ai cui membri insegnava i fondamenti della presenza televisiva), all’ uscita dal palazzo in cui abita anche il Vice Premier. Questi, a breve distanza dal tramonto della loro relazione, dichiarò «Ci siamo lasciati un mese fa, siamo rimasti in ottimi rapporti». Saranno stati solo gli impegni lavorativi a legarli, in questa occasione? Sappiamo inoltre della sua storia con Giovanna Melodia, consigliera comunale pentastellata ad Alcamo (provincia di Trapani). Ma, nell’ agosto di quest’ anno, anche questa love story ha raggiunto il capolinea. Sarà stato allora, quella con la Virgulti, un ritorno di fiamma?



