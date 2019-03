Matteo Salvini: figli altezza e moglie, la carriera del politico Carriera e vita privata di Matteo Salvini

Condivisibili o meno che siano le proposte e le ideologie (il che, del resto, è un fattore irrinunciabile per chiunque decida di intraprendere una carriera politica), si è comunque costretti ad ammettere che Matteo Salvini abbia rappresentato una figura altrimenti inedita nel panorama della politica italiana.

E non tanto per la linea di pensiero adottata, quanto per il modus operandi, il tipo di interazione diretto e immediato con i cittadini, cavalcando gli strumenti più potenti del momento, dal punto di vista comunicativo: i social network. Scopriamo oggi quali sono stati i momenti salienti della sua carriera, che gli hanno permesso di vedersi aperte le porte del Viminale.

Matteo Salvini: la biografia, gli esordi

Il Leader del Carroccio è milanese, classe 1973, e compie gli anni il nove marzo. Sua madre è casalinga, il papà dirigente, sono genitori di Matteo e Barbara Salvini. Matteo si diploma, come Luigi Di Maio, al liceo Classico, e si avvia poi agli studi universitari senza però ultimarli (sembra che a separarlo dalla laurea fossero circa cinque esami).

Nel 1990 decide di iscriversi alla Lega Nord, svolgendo, al contempo, l’ attività di giornalista (collabora con le testate La Padania e Radio Padania Libera e si iscrive all’ albo dei giornalisti dal 2003). Cerca di acquisire maggior indipendenza economica consegnando pizze a domicilio e lavorando in un fast food della catena Burghy. La sua gioventù politica lo vede tra i fondatori di Comunisti Padani, di cui diviene capolista.

Matteo Salvini: dal Parlamento Europeo alla nomina a Ministro dell’ Interno

Dal 2004 al 2006 è deputato del Parlamento Europeo, mentre nel 2008, nella circoscrizione Lombardia 1, ricopre il ruolo di parlamentare alla Camera dei Deputati. Il 2013 è uno dei momenti fondamentali, in cui si aggiudica con l’82% delle preferenze su Umberto Bossi il titolo di Segretario Federale della Lega. Nel 2018, la Lega, congiuntamente a Fratelli D’ Italia, Forza Italia e UDC partecipa alle elezioni, con risultati sorprendenti. Dal 1 giugno di quest’ anno è insignito del titolo di Ministro dell’ interno e Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Parallelamente alla carriera politica, anche la vita privata del Leader del Carroccio è molto chiacchierata: ha avuto una lunga relazione con Giulia Martinelli, da cui è nata la loro primogenita, Mirta. Dalla storia con l’ ex moglie Fabrizia Ieluzzi, il Vicepremier ha avuto un’ altra bambina, che sta per compiere sei anni.

Matteo è alto 187 centimetri.

In pochi sanno che a 12 anni ha partecipato al programma Doppio Slalom.

