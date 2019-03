Bonus pavimenti e impianti 2019: detrazioni fiscali, quando si possono richiedere Richiesta detrazioni fiscali per bonus pavimenti

Anche la sostituzione e il rifacimento di pavimenti tra gli interventi edilizi che si potranno portare in detrazione il prossimo anno. Lo sconto fiscale previsto sarà del 65% come contemplato dall’Ecobonus. A precisarlo la stessa Agenzia delle Entrate: si può usufruire dell’ agevolazione per il miglioramento dell’ efficienza energetica degli edifici solo nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica stabiliti dal Mise. Quindi, spazio alle strutture opache orizzontali e ai pavimenti contro terra; fondamentale, però, che l’ intervento sia su strutture già esistenti – verso l’ esterno – e non di nuova realizzazione o ampliamento.

Bonus pavimenti: sconto al 65% con Ecobonus

Invece, è prevista una detrazione pari solo al 50% per i lavori di sostituzione dei pavimenti, dato che rientrano nei casi di manutenzione ordinaria. Inoltre, tali lavori dovranno riguardare le parti comuni dei condomini se si vorrà usufruire dello sconto pari al 50% previsto dal Bonus ristrutturazioni. Infatti, solo in alcuni casi – ovvero, se rientrano in un progetto di rifacimento più ampio (la rottura di una tubatura, per esempio) – si possono portare in detrazione gli interventi effettuati nelle abitazioni private. Chiaro, allora, che il tetto di spesa massimo sia quello dei 96mila euro previsto dal Bonus ristrutturazioni.

Bonus pavimenti: sconto al 50% con Bonus Ristrutturazioni

Dunque, resta da precisare che si ha diritto al bonus anche in tutti i casi in cui la sostituzione del pavimento sia collegata ad un intervento di manutenzione ordinaria; insomma, non rientra nell’ agevolazione la sostituzione o il rifacimento dettato da motivi estetici. Detto questo, se ne può usufruire anche in caso di lavori di demolizione di tramezzi o di sostituzione dei servizi igienici. D’ altra parte, bisogna sottolineare che l’ acquisto di pavimentazioni – neanche quelle in legno (parquet) – non può essere detratto attraverso il bonus mobili.

