Loretta Goggi: età, figli, e marito. Le canzoni più famose

Attrice, conduttrice, doppiatrice, cantante, ballerina e imitatrice, Loretta Goggi è uno dei volti femminili con maggiore successo nello spettacolo italiano degli ultimi 50 anni.

Loretta Goggi nasce a Roma nel 1950 e già da bambina inizia ad avvicinarsi alla musica. La sua carriera ha inizio a soli 9 anni quando viene notata da Silvio Gigli: prende parte e vince in coppia con Nilla Pizzi “ Disco magico”, concorso radiofonico di Dino Verde presentato da Corrado Mantoni. A partire dagli anni Sessanta Loretta inizia a far parte dei diversi sceneggiati televisivi della RAI, interpretando ruoli di ragazzine fragili e affiancando grandi attori. Ha inizio dal quel momento la sua scalata verso il successo non solo nel mondo della musica e della televisione, ma anche in quello del cinema, del teatro e del doppiaggio.

All’ età di 16 anni partecipa al Festival di Castrocaro con i brani Ballando guancia a guancia e So cosa vuoi da me, a tutt’ oggi rimasti inediti. In seguito al diploma e a diverse interpretazioni di fotoromanzi, debutta per la prima volta come conduttrice con lo special televisivo Incontro con Lucio Battisti e nello stesso periodo pubblica diversi singoli con l’ etichetta discografica Durium tra cui: Cibù Cibà scritta da Paolo Limiti.

La vita privata di Loretta Goggi

È nella seconda metà degli anni Settanta che Loretta incontra per la prima volta, nella conduzione della prima edizione di “ Fantastico”, Gianni Brezza, coreografo e ballerino che sarà suo compagno per il resto della vita. Nel 1979 il loro primo incontro, lui sposato con figli e lei impegnata. Un’ amore nato nell’ ambito lavorativo, destinato a coronarsi con il matrimonio nel 2008. Loretta dichiara di non avere rimorsi per il non essere diventata mamma, la coppia non si è accanita su questo aspetto della vita privata; Loretta ha dedicato tutto il suo amore al marito orfano.

Nel 2011 Loretta Goggi, in seguito alla perdita del marito, scomparso a soli 69 anni, rimane intrappolata nel dolore. Per sei mesi ha deciso di rimanere in casa, ed è solo grazie alla sorella Daniela che coinvolgendola nei suoi viaggi e nelle commissioni di tutti i giorni, ha ripreso a vivere. Lo sconforto ha causato anche seri problemi di salute, che hanno portato Loretta ad ingrassare, pur senza toccare cibo. I suoi riconoscimenti per la ripresa vanno ad una endocrinologa che con una buona rieducazione al cibo e giuste analisi ha aiutato Loretta a salvarsi dalla malattia.

Loretta Goggi, oggi. Cosa fa?

Dall’ autunno del 2014 torna a vestire il ruolo di giudice nel talent-show di Rai 1 “ Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti. All’ età di 68 anni Loretta Goggi dichiara di dare una lettura tecnica alle interpretazioni, più che giudizi.

Le canzoni più famose

Durante la sua lunga e ricca carriera, Loretta Goggi, appassionata da sempre di canto e pianoforte h a contribuito alla storia della musica italiana. Tra le canzoni più famose, con maggiore successo ricordiamo: Maledetta Primavera (1981); Il mio prossimo amore (1981); L’ aria del sabato sera (1981); Pieno d’ amore (1982); Io Nascerò (1986).

