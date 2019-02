Postepay Connect di Poste Italiane: costo e come funziona Costo Postepay connect e funzionamento

In occasione del Salone dei Pagamenti di Milano Poste Italiane ha presentato Postepay Connect, una innovativa applicazione che sintetizza le funzionalità della carta Postepay Evolution e quelle della Sim di Poste Mobile. Infatti, grazie a Postepay Connect sarà possibile gestire con semplicità e rapidità le esigenze relative ai pagamenti e quelle di telefonia. Postepay Connect porta con sé interessanti novità e servizi esclusivi consultabili tramite la guida di Poste Italiane e le parole dell’ad di Postepay Spa Marco Siracusano.

Poste Italiane: Postepay Connect, cos’è e come funziona

Tra le funzionalità più innvovative di Postepay Connect spiccano senza dubbio G2G e P2P, laddove le lettere degli acronimi stanno rispettivamente per Giga e Postepay. Infatti, G2G è la funzione che consente il trasferimento in tempo reale dei Giga a disposizione da una Sim Connect a un’altra Sim Connect. Stesso meccanismo è assicurato anche dalla funzionalità P2P, finalizzato al trasferimento di denaro, anziché di Giga.

Poste Italiane informa che il rinnovo del canone annuo della Sim e della Postepay è addebitato in automatico sulla Postepay Evolution, tramite la quale sarà possibile acquistare anche Giga extra. Inoltre è previsto anche un piano di risparmio tramite il programma Sconti Bancoposta presso i punti vendita convenzionati.

Postepay Connect di Poste Italiane: quanto costa

Postepay Connect è al momento in offerta al prezzo di 70 euro. La promozione scade il 1° dicembre 2018 e attualmente non sono previste proroghe. Nei 70 euro di canone sono previsti 10 euro di canone della Postepay Evolution e 5 euro mensili (60 annui) di piano tariffario PosteMobile Connect. Quest’ultimo comprende crediti illimitati per effettuare chiamate e inviare Sms, 10 GB di traffico dati mensili e 5 GB extra all’occorrenza (al prezzo di 1 euro) più il sopraccitato servizio G2G gratuito. Inoltre non è previsto alcun costo di attivazione.

Sarà possibile richiedere l’offerta di Postepay Connect presso qualsiasi ufficio postale.

Poste Italiane: cosa si può fare con Postepay Connect

Marco Siracusano ha definito Postepay Connect “la prima applicazione concreta di Postepay Spa, la nuova società specializzata nata solo il 1° ottobre”, di cui è amministratore delegato. Si tratta della “pratica rappresentazione di quella mission di convergenza tra mondo fisico e mondo digitale, ma anche tra mondo dei pagamenti e mondo del mobile”, ha riferito ad askanews.

Tramite l’app Postepay sarà possibile “gestire in simultanea i bisogni di pagamento della Postepay con la fornitura di Sim di PosteMobile”. E versando un unico canone, sarà possibile “acquistare per l’intero anno i servizi di pagamento e di telefonia”, nonché avere accesso a servizi esclusivi, come i già citati G2G e P2P. “Riteniamo che l’investimento fatto su Postepay Spa da parte di Poste Italiane serva a guardare realmente al futuro”. Infatti, nell’ottica del piano industriale di Poste Italiane Deliver 2022 “il nuovo segmento dei pagamenti in mobile e digitale rappresenta uno dei principi guida dello sviluppo”.

