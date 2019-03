Giorgio Panariello: età, fidanzata e padre. La carriera dell’attore comico Vita privata e famiglia di Giorgio Panariello



Giorgio Panariello nasce il 30 Settembre 1960 a Firenze. Oggi, all’ età di 58 anni, ha alle spalle una lunga carriera da comico, conduttore e regista. Grazie alla sua simpatia e alla sua capacità di intrattenere divertendo, conquista sin da giovane il pubblico italiano.

Giorgio Panariello: la strada verso il successo

È negli anni ’80 che Giorgio Panariello, nel ruolo di imitatore, inizia a lavorare a Radio Forte dei Marmi interpretando il famoso cantante, nonché amico Renato Zero. Nel 1994, con il collega e amico Carlo Conti, da vita al suo primo programma su Teleregione Toscana, segnando l’ inizio di quella che sarà una lunga carriera. Dal piccolo schermo, Giorgio, conquista il pubblico italiano, e riesce ad ottenere sempre più proposte lavorative che lo condurranno all’ esperienza teatrale iniziata con “ Quaderno a quadretti” nel 1992, seguita poi da “ Vicini birichini”.

Grazie al successo nel mondo del teatro, Giorgio riesce ad approdare al cinema. Nel 1997 partecipa come attore al primo film di Umberto Marino, “ Finalmente soli” e poi come sceneggiatore e regista del suo “ Bagnomaria” (1999), affiancando grandi personaggi come: De Bernardi e Benvenuti. Una strada, insomma, che sin dal principio ha portato Giorgio Panariello a diventare uno degli showman comici più famosi e amati dal pubblico italiano. Oggi è uno dei giudici nel programma condotto da Carlo Conti in onda su RAI Uno: Tale e Quale Show.

L’ infanzia segnata del grande attore comico

Non sempre la vita riserva sorrisi e felicità. L’ infanzia trascorsa del famoso attore Giorgio Panariello fu piuttosto difficile. Abbandonato dalla madre pochi giorni dopo la nascita, Panariello è stato cresciuto dai nonni materni. Il padre non lo ha mai conosciuto e all’ età di 12 anni ha anche scoperto di avere un fratello minore, anche lui abbandonato alla nascita e cresciuto in un istituto. L’ attore dichiara di non aver mai sentito mancanza di attenzioni o di amore, ne tanto meno dei genitori. E mentre Giorgio si impegnava per raggiungere il successo, il fratello (Franco Panariello) ha intrapreso una strada diversa, quella della droga, che lo ha portato a perdere la vita all’ età di 50 anni.

Uno di famiglia: trama, cast e recensione del film

Giorgio Panariello nella vita sentimentale

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Giorgio Panariello non si è mai messo sotto i riflettori. Ha avuto una lunga relazione con la ballerina Dalila Frassanito, dalla quale non ha avuto figli. Nel 2016 l’ attore è stato paparazzato per la prima volta con l’ attuale fidanzata Claudia Maria Capellini. Nonostante la grande differenza di età, il comico dichiara di non rinunciare all’ idea della famiglia.

