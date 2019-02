Vincenzo Salemme: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Carriera e chi è Vincenzo Salemme



Nato a Bacoli il 24 luglio del 1957, Vincenzo Salemme, è oggi uno dei volti più noti tra gli attori comici italiani. Da sempre appassionato di cinema e teatro, all’ età di 19 anni ha partecipato alla commedia Ballata e morte di un capitano del popolo. L’ anno successivo è entrato a far parte della compagnia di Edoardo De Filippo, proseguendo con il figlio Luca De Filippo fino al 1992. Ha dato vita ad una compagnia propria: Chi è di scena. Dal mondo teatrale, Salemme ha da sempre conquistato il pubblico italiano, guadagnando fama anche nel ruolo di attore in diversi film.

Vincenzo Salemme: vita privata

La sfera privata, l’ attore Vincenzo Salemme, ha sempre preferito mantenerla tale. È attualmente sposato con Valeria Esposito, conosciuta ad una festa dell’ Unità a Napoli e dalla quale non ha avuto figli anche se li avrebbero voluti.

La carriera dell’ attore Salemme

La lunga e straordinaria carriera di Vincenzo Salemme ha inizio nel 1976. È l’ anno in cui si unisce alla compagnia teatrale di Tato Russo e successivamente a quella di Edoardo De Filippo. Nel 1985 esordisce nel cinema, partecipando ad una delle pellicole di Nanni Moretti. Senza mai abbandonare l’ amore per il teatro, prosegue la sua carriera in veste di scrittore e regista oltre che di attore. Nel 1990 decide di mettersi in proprio fondando l’Associazione Culturale E.T. Emporio Teatro e in seguito formerà la compagnia Chi è di scena.

Grazie al successo ottenuto, continua a lavorare anche nel cinema diventando regista dei suoi film, il primo: L’ amico del cuore (1998). Gli anni successivi lo vedono dividersi tra grande schermo e palcoscenico, accompagnato sempre da grandi personaggi: Massimo Boldi, Gigi Proietti, Tosca D’ Aquino, Nando Paone, e molti altri. Oggi, all’ età di 61 anni, Vincenzo Salemme è uno dei giudici del programma televisivo Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti in onda su RAI Uno.

