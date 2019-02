Luciana Littizzetto: figli adottivi e marito, la carriera della comica Carriera e marito Luciana Litizzetto

In qualunque trasmissione in cui la vediamo, televisiva, radiofonica, finanche in una delle istituizioni sacre della televisione italiana come il Festival di Sanremo, Luciana Littizzetto riesce a strappare una risata e disintegrare la solennità, talora pesante, delle atmosfere della televisione. Spesso nel farlo è politicamente scorretta (e non senza una certa dose di coraggio, che non trova facilmente seguaci nel panorama televisivo), ancora più spesso è capace di affrontare tematiche apparentemente quotidiane ma a cui nessuno prima di lei avrebbe pensato di risaltarne le venature comiche. Cosa conosciamo di lei?

Luciana Littizzetto: la carriera della comica ed attrice torinese

Luciana Littizzetto, oltre a conseguire una laurea in Lettere nel 1990, portando una tesi incentrata sulla storia del melodramma. È anche diplomata al conservatorio, dove ha studiato pianoforte. Dopo l’ università, frequenta la scuola di recitazione dell’Istituto d’Arte e Spettacolo. Da quel momento inizia a frequentare la sala di doppiaggio, attività che affianca alla redazione di testi per spettacoli teatrali. Il suo compagno è il musicista Davide Graziano, con cui ha una storia dal 1997. Lui è l’ ex batterista degli Africa Unite, nonché uno dei musicisti di Vinicio Capossela. Luciana ha deciso di non sposarsi, perché nell’ eternità del “ per sempre” crede ben poco. È disposta a credere che certi legami durino davvero per sempre, ma con una frequenza relativamente bassa.

Luciana Lettizzetto: dalla radio a A Che tempo che fa

In radio lavora al fianco di Piero Chiambretti nella trasmissione Hit Parade di Radio due, nel ’93. Dopo le prime trasmissioni Rai, le si apriranno le porte di Mediaset con Facciamo Cabaret, Ciro, il figlio di Target, Mai dire goal. Con quest’ ultima trasmissione la cabarettista lancia due personaggi storici della sua carriera, Lolita e Nives. Con l’ avvio del sodalizio artistico con Fabio Fazio (nella trasmissione Quelli che il calcio) darà alla luce Babooskha e Bianca Eberni.

Tornando in Mediaset, partecipa al programma Matricole e al Maurizio Costanzo Show. Nel 2002 è spesso ospite di Fiorello a Stasera pago io, ma anche in altre celebri trasmissioni come C’è posta per te e Per un pugno di libri. Accanto al duo Luca e Paolo condurrà Le Iene, per poi affiancare, dal 2005, Fabio Fazio a Che tempo che fa. E poi ci sono i film e le serie: Genitori e figli-Agitare bene prima dell’ uso, È nata una star? e la serie tv Fuoriclasse ne sono alcuni esempi.

La maternità: un tema molto caro a Luciana Littizzetto

Luciana racconta che lei e il compagno non sono riusciti a diventare genitori, ma, pur volendolo fortemente, non si è sentita di sottoporsi a pratiche come l’ inseminazione artificiale. Senza rinunciare al desiderio di maternità ha deciso di attuarla con l’ adozione, giacché la frequentazione della comunità torinese “ La difesa del fanciullo” le ha permesso di maturare un approccio decisamente «sociale» all’ argomento, come racconta al programma con Fabio Fazio e Roberto Saviano. I suoi figli sono Vanessa e Giordan che, racconta ancora, ha sviluppato un certo «spirito imprenditoriale» e «si era messo a vendere i miei autografi in classe. Un euro l’ uno». Luciana ha 52 anni, compiuti il 29 ottobre.

