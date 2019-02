Emanuele Berardi: chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata Chi è il figlio di Barbara d’ Urso



Nato nel 1988, Emanuele Berardi è il figlio minore della conduttrice televisiva Barbara D’ Urso. Dopo tutti gli anni passati dietro alle telecamere, esce allo scoperto mostrandosi in televisione durante la trasmissione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis in onda su canale 5.

Emanuele Berardi: complice di Scherzi a parte

La prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte, vede la conduttrice Barbara D’ Urso come una delle prime vittime. Complice dello scherzo è il figlio minore, Emanuele Berardi. Il ragazzo ha fatto credere alla madre che la sua casa di Capalbio, a cui è molto legata, fosse stata distrutta da un fotografo durante un set fotografico, dopo che lui stesso l’ aveva messa su un sito Airbnb.

Lo scherzo le è stato fatto durante le pause della diretta di Domenica Live dello scorso 27 maggio. Barbara, incredula che il figlio fosse capace di fare una cosa del genere, si è fatta prendere da agitazione e ansia, al punto di scoppiare in lacrime. È in quel momento che Emanuele rivela alla madre dello scherzo e della presenza di telecamere nascoste. Lo sketch si conclude con un lungo abbraccio tra madre e figlio e Barbara dichiara: “Ho due figli discretissimi, che mai per nessuna cifra al mondo sarebbero andati in televisione”.

Chi è il figlio della D’ Urso

Emanuele Berardi, nato nel 1988, vive attualmente a Milano. Fotografo e videomaker professionista realizza servizi in tutto il mondo e per questo si trova costantemente in viaggio. Ha iniziato nel 2005, come assistente, poi ha proseguito la sua carriera autonomamente guadagnando fama e successo. Nel 2014 ha seguito la band Todo Mundo nel loro tour di 3 mesi in America, dando vita al suo primo video-documentario. Nel 2015 i suoi scatti sono stati esposti all’ Expo di Milano. Emanuele descrive Barbara come una mamma molto apprensiva, “mammona da brava napoletana”.

Emanuele Berardi fa impazzire il web

Dopo lo scherzo trasmesso Venerdì 9 Novembre su canale 5, Emanule Berardi ha scosso il mondo del web positivamente. È stata la sua bellezza a scatenare forti apprezzamenti sui social. Con il suo sorriso, Emanuele, ha fatto centro nel cuore del pubblico femminile italiano che ha gradito la sua comparsa in televisione. I follower di Instagram sembrano destinati ad aumentare di gran lunga. Nella varietà dei commenti, c’è chi, ironizzando, presuppone che anche Emanuele Berardi faccia uso del filtro bellezza. C’è chi ha dichiarato di aver rivalutato anche la conduttrice e chi si è spinto oltre con dichiarazioni d’ amore e proposte di matrimonio.

