Alessandro Cecchi Paone: carriera, età e vita privata del personaggio tv

Alessandro Cecchi Paone è un personaggio della televisione italiana molto discusso, da poco entrato al Grande Fratello Vip, che lui stesso disprezzò. Nel 2001, durante la premiazione dei Telegatti, protestò indignato pubblicamente, per il fatto che il programma vinse il premio nella categoria culturale in concorrenza con il suo programma La macchina del tempo e Quark (condotto da Piero Angela). Ha probabilmente cambiato opinione in modo radicale, forse per avere visibilità.

La carriera televisiva di Alessandro Cecchi Paone

Il romano, che ha 57 anni, nasce nel 1961 e all’ età di 16 anni, nel 1977, conduce un telegiornale per ragazzi su Rai 1. Nel 1983 vince il concorso “ Un volto nuovo per gli anni 80”, che gli permette di arrivare a “ Unomattina”. Decolla la sua carriera televisiva, che passa dalla conduzione del telegiornale, alla conduzione dei programmi televisivi di vario tipo. È anche conduttore radiofonico. Una delle sue attività più proficue è stata la divulgazione scientifica e culturale.

È stato conduttore del canale Marcopolo, in onda prima sulla piattaforma satellitare Sky, poi sul digitale terrestre e sulla piattaforma Tivùsat. Ha inoltre condotto il programma televisivo di divulgazione scientifico-culturale La macchina del tempo, che è andato in onda per svariate edizioni dal 1997 al 2006.

La carriera di docente e giornalista di Alessandro Cecchi Paone

Il conduttore, dopo la laurea in Scienze politiche all’ Università La Sapienza, è divenuto professore. Insegna marketing della comunicazione culturale alle università Bocconi di Milano e alla CàFoscari di Venezia. È docente di teoria e tecnica del documentario turistico all’ università degli studi di Milano-Bicocca e all’ università telematica internazionale UniNettuno. Dal 2006 è docente di Scrittura per la produzione documentaristica presso la facoltà di scienze della formazione dell’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e insegna poi Documentazione scientifica all’ Università degli studi dell’ Insubria di Como. Infine, è docente presso la facoltà di Scienze della Comunicazione e testimonial dell’ Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Nell’ ambito del giornalismo, ha collaborato con i quotidiani Il giornale e Il Giorno, vincendo anche il premio “ Grand Prix Corallo Città di Alghero” nella sua undicesima edizione.

Alessandro Cecchi Paone e la vita privata

Il conduttore e giornalista ha fatto molto parlare di sé. Nel 1993 ha sposato la spagnola Cristina Navarro e si sono separati, dopo che nel 2004 ha dichiarato prima la sua bisessualità e poi l’ omosessualità (è stato uno dei primi a confessare apertamente). Lo ha scoperto dopo essere andato a letto con il suo migliore amico.

“ Per sei mesi abbiamo cercato di capire cosa fosse successo. Se era una cosa seria oppure noi. Poi ho capito quello che provavo per lui e ho raccontato tutto a mia moglie. Anche lui l’ha fatto, ma è successo un finimondo. Se io e Cristina siamo riusciti a rimanere amici, lui ha trovato una situazione opposta. E per paura, per la sua cultura cattolica, è ‘tornato’ etero. Ora è fidanzato con una donna”.

Ha avuto una lunga e travagliata storia con il suo personal trainer Claudio Vania Fernandes, finita dopo che al Grande Fratello portoghese, gli era stato organizzato un finto matrimonio etero, che l’ ex compagno aveva così commentato: “ Secondo te, io posso continuare a stare con uno che amoreggia per finta con una ragazzetta?”. Nel 2013 ha presentato al mondo il suo compagno Massimo. Questi è un brasiliano orfano che è stato adottato da piccolissimo e che è molto più giovane di lui. Fa il ballerino e ha 23 anni, ma in fondo l’ amore non ha età. Alessandro è felice: “Mi ha ridato la gioia di vivere“.

