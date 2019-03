Chi è Irama: età, fidanzata e carriera del cantante. Le curiosità Irama: carriera e vita privata, chi è

Chi è Irama: età, fidanzata e carriera del cantante

Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, nato a Carrara il 20 dicembre 1995, è stato uno dei protagonisti della diciassettesima edizione di Amici. All’ età di 23 anni ha già calcato grandi palchi che fanno di lui oggi, un cantante di successo.

Irama: Carriera musicale

L’ ingresso al programma Amici -condotto da Maria de Filippi- non è per Irama, la prima comparsa negli schermi televisivi.

Nel 2016 Irama partecipa al Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove Proposte’ con il brano Cosa resterà, singolo di lancio del suo primo album intitolato semplicemente Irama. Cosa resterà porta la sua firma e quella del compositore Giulio Nenna. A Sanremo Giovani è stato battuto da Ermal Meta che ha vinto a suo discapito un posto nella finale della competizione. Nello stesso anno, il cantate, decide di partecipare al Coca Cola Summer Festival, dove si classifica al primo posto con il brano Tornerai da me. È prima di entrare ad Amici che, Irama, scioglie il contratto con la Warner, la casa discografica con cui aveva lavorato fino a quel momento.

Irama ad Amici

Nel 2015, Irama aveva già tentato l’ ingresso al talent show di Canale 5, ma senza riuscirci. Si ripresenta quest’ anno, il 27 Gennaio, conquistando il banco della scuola con i brani Che ne sai e Che vuoi che sia (storia vera di una ragazza malata di leucemia e del suo ragazzo). Conquistata la maglia verde per il Serale, Irama, vince ben 4 puntate della fase più ambita dello show di Canale 5, dando il via alla scalata per il successo. Vincitore della diciassettesima edizione di Amici, il 23enne, gode della sua seconda occasione. Il 1° giugno viene pubblicato Plume, il nuovo album di Irama, in versione standard e una deluxe realizzata per Amazon. Un giorno in più occupa immediatamente i piani alti della classifica di iTunes.

Irama e Giulia De Lellis fidanzati

Irama, ospite di una puntata di Tu Si Que Vales, compare per la prima volta in televisione in coppia. Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer (22 anni), è l’ attuale fidanzata del cantante. I due appaiono sereni e felici, ma la loro storia sarà destinata a durare? Intanto le critiche e i commenti non mancano sulla relazione. Prime di tutte, le ex del cantante, che stanno spuntando ad una ad una pronte a giudicare. Irama dichiara di aver concluso ogni relazione con ognuna di loro. Anche Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato della De Lellis non si è risparmiato dall’ esprimere il suo giudizio.

