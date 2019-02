Annalisa Minetti: figli e marito, ecco la famiglia della cantante Marito e figli Annalisa Minetti

Annalisa Minetti: figli e marito, la famiglia della cantante

Cantante e atleta paralimpica italiana, Annalisa Minetti nasce a Rho nel 1976. Oggi, all’ età di 41 anni vanta una carriera ricca di soddisfazioni. Da bambina inizia entrando nel mondo della danza; all’ età di 15 anni scopre l’ amore per il canto. È in diversi piano bar che Annalisa inizia ad esibirsi fino ad arrivare a Sanremo Giovani, nel 1995. Non passa le selezioni e nello stesso periodo scopre di essere affetta da una malattia che la porterà ad un livello sempre più alto di cecità. Dopo aver posato per un fotoromanzo, Annalisa decide di partecipare a Miss Lombardia, vince e viene catapultata a Miss Italia. L’ anno successivo ritenta le selezioni per Sanremo Festival e vince -con il brano Senza te o con te- la sezione “Nuove proposte“. Dopo aver trionfato anche nella sezione”Big“, Annalisa Minetti pubblica il suo primo album, che non ottiene però un grande successo.

Gli anni 2000 vedono l’ esordio della Minetti in qualità di attrice nel musical “ Beatrice & Isidoro” e dopo altre numerose comparse in televisione, Annalisa decide di metter su famiglia.

Nel 2012 Annalisa Minetti decide di proseguire la carriera sportiva e partecipa alle Paralimpiadi di Londra 2012, vincendo la medaglia di bronzo nei 1500 metri e stabilendo il primato mondiale nella categoria ciechi.

Annalisa Minetti: famiglia e vita privata

Dopo essersi sposata con il calciatore di Serie C campano Gennaro Esposito, Annalisa Minetti, nel 2003 ottiene il diploma di insegnante di step e spinning, intraprendendo quest’ attività in diverse palestre. Nel 2008 nasce il primogenito Fabio, ma il matrimonio con Esposito non è destinato a durare. Nel 2016 è convolata a nozze con Michele, un ricercatore scientifico e fisioterapista. Subito dopo il secondo matrimonio, il mondo dello spettacolo vede allontanarsi la Minetti. La donna ha infatti subito un aborto spontaneo, che l’ ha portata alla ricerca di privacy. Durante la partecipazione al programma televisivo Tale e Quale Show, ha scoperto di essere al 4° mese di gravidanza, e proprio quest’ anno ha dato alla luce Elena.

Annalisa Minetti si racconta

Ospite da Caterina Bolivo a Vieni da me, Annalisa Minetti decide di raccontarsi a 360°. Dopo aver parlato della sua famiglia, della sua infanzia, e dei momenti più belli della sua vita, commuove tutti con le affermazioni riguardo la sua malattia. È stato a 18 anni che la Minetti ha scoperto di essere affetta da una patologia che l’ avrebbe portata gradualmente alla cecità. Quando la notizia arrivò in casa -dichiara Annalisa- tutti tranne il padre, rimasero calmi. Il dolore è stato sicuramente compensato dall’ amore di una famiglia numerosa e molto legata. Annalisa Minetti, nell’ intervista a Vieni da me, racconta di non avere rimpianti per il passato, ma di soffrire per la mancata possibilità di vedere i suoi figli crescere e trasformarsi.

