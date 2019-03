Tim, Wind, Vodafone e Tre: blocco servizi VAS non richiesti, come farlo Servizi VAS non richiesti, la guida per bloccarli

Spesso gli utenti di telefonia mobile clienti di compagnie come Tim, Wind, Vodafone e Tre si trovano inconsapevolmente dei servizi a sovrapprezzo, i cosiddetti servizi VAS. Molti di questi non sono stati richiesti, ma nella maggior parte dei casi l’attivazione è avvenuta per errore, o rispondendo a un messaggio sul proprio telefono, oppure cliccando per sbaglio su un banner pubblicitario. Tali servizi VAS sono servizi premium che possono giungere via sms, via mms oppure tramite connessione dati da rete fissa (Web) o mobile (WAP).

Generalmente tali servizi diffondono informazioni come news, previsioni meteo o oroscopi, ma possono anche essere di intrattenimento, come nel caso di suonerie o sfondi per la propria homescreen. Naturalmente i clienti che si ritrovano a proprio carico (perché si tratta di servizi a pagamento) questi elementi, hanno anche la possibilità di disattivarli. Andiamo a vedere come funziona la disattivazione di questi servizi per le principali compagnie telefoniche, cominciando da Tim.

Tim: come disattivare i servizi VAS

Sul proprio sito Tim mette a disposizione un’ampia formativa sui servizi a valore aggiunto, definiti anche come servizi premium o a contenuto. Al fine di verificare la loro presenza sulla propria linea, bisognerà recarsi sull’area privata di MyTim Mobile. Sarà dunque possibile disattivare i servizi a valore aggiunto in qualsiasi momento e gratuitamente. Per farlo generalmente si segue la procedura indicata nelle specifiche che sono presenti sul sito di fruizione o nello Sms che si riceve e al quale si è risposto attivando il servizio stesso. Ecco tutte le modalità per disattivare i servizi VAS da Tim.

Accedendo all’ Area Privata MyTIM Mobile ;

; Tramite sito/Sms relativo al servizio attivo;

relativo al servizio attivo; Chiamando il Call Center Unico CSP al numero verde 800 44 22 99 ;

; Inviando un sms con testo “Disattivazione Servizi VAS” al numero 119.

In alternativa è possibile procedere anche contattando Tim alla pagina Facebook dell’azienda e chattando con un operatore.

Se non si vuole procedere con la disattivazione, ma solo con il blocco dei servizi, bisognerà chiamare il 119 e seguire le indicazioni.

Wind: disattivare i servizi VAS, la procedura

Oltre a Tim anche Wind mette a disposizione dei suoi clienti degli strumenti finalizzati a proteggere il telefono dai contenuti per aduli e dai servizi a sovrapprezzo attivati volontariamente o per distrazione. Per bloccare i servizi premium sarà necessario chiamare il 155, oppure rivolgersi presso uno dei rivenditori autorizzati Wind. In alternativa ci si potrà recare nell’Area Clienti e scegliere diverse opzioni di blocco. Tra queste spiccano quelle della direttrice 899, quelle delle chiamate e Sms alla Decade 4 e infine il blocco totale dei servizi a sovrapprezzo.

Infine, per disattivare i servizi in abbonamento bisognerà inviare il comando STOP ai seguenti numeri e per i seguenti servizi.

48048 : Info Sms;

: Info Sms; 48005: Info Mms.

Come disattivare i servizi VAS da Vodafone

Anche Vodafone dà l’opportunità di servire i servizi premium. Per farlo sarà necessario recarsi nell’area Fai da Te della compagnia e selezionare la voce Servizi e Promozioni Attive, per consultare l’elenco dei servizi attivi e gestirli. In alternativa sarà possibile utilizzare l’app My Vodafone e selezionare la voce Verifica i servizi digitali attivi. Infine, in alternativa, si potrà contattare gratuitamente il numero 190 e seguire la procedura indicata.

Tre: disattivazione servizi premium

Tre informa che per ogni servizio in abbonamento attivato si riceverà un sms di conferma per l’avvenuto pagamento. Nella stessa comunicazione saranno anche fornite le indicazione per disattivare il servizio. Inoltre sarà inviato ogni mese un sms informativo sullo stato di attivazione del servizio, nonché sulla modalità di disattivazione. Per disattivare i servizi premium e in abbonamento si potrà chiamare gratuitamente il numero 133. In alternativa si potrà scrivere sui canali social ufficiali della compagnia, oppure ci si potrà recare presso un 3Store e richiedere la disattivazione dei servizi.

