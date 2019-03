Game of Thrones 8: anticipazioni e cast 2019, quando inizia Quando inizia Game of Thrones 8

È giunto di recente l’annuncio ufficiale della messa in onda dell’ultima stagione Game of Thrones, nota in Italia con il titolo Il Trono di Spade.

I numerosi fan saranno lieti di sapere che Game of Thrones 8 avrà inizio nel mese di aprile 2019. Le prime sette stagioni hanno riscosso un tale successo da rendere la serie statunitense una delle più seguite di tutti i tempi.

Game of Thrones, di genere fantastico, dark e talvolta romantico, è andata in onda per la prima volta il 17 aprile 2011, sul canale HBO. In Italia, invece, deve il suo enorme successo al canale Sky Cinema 1, che ha poi passato il testimone a Sky Atlantic.

Dal 2013, invece, è stato possibile guardare tutti gli episodi su Rai 4, canale creato non molto tempo fa dalle Reti Rai e dedicato esclusivamente alla messa in onda di serie tv.

Game of Thrones 8: anticipazioni e trama nuova stagione

Come ben sappiamo, Game of Thrones prende spunto dalle Cronache del ghiaccio e del fuoco, serie di romanzi scritta da George R. R. Martin.

Promotore unico degli eventi è la lotta continua tra le più nobili famiglie dei sette regni. Ognuna di loro combatte per spodestare l’ultima regnante, la Regina di Ghiaccio, conquistando così il Trono di Spade, simbolo del potere assoluto.

L’ultima puntata della precedente stagione è andata in onda nell’ autunno 2017 e, subito dopo, l’intero cast al completo è tornato sul set per realizzare il grande e attesissimo seguito.

Game of Thrones 8: cast e regia, sei nuove puntate

Le riprese sono finalmente terminate, ma l’attesa per vedere le nuove puntate de Il Trono di Spade è ancora pressoché lunga. Nel cast si riconfermano tutti gli attori protagonisti, tra cui gli ormai celebri Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Masie Williams e Peter Dinklage.

Saranno ben quattro i registi che alla fine firmeranno il lavoro ultimato. Ancora una volta, David Benioff e D.B. Weiss saranno a capo della squadra e saranno affiancati da David Nutter e Miguel Sapochnik. Tutti e quattro gli artisti hanno avuto un ruolo determinante durante le prime sette stagioni e, per la prima volta, hanno lavorato insieme nel dirigere gli ultimi sei episodi.

