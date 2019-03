Paolo Bonolis: stipendio e carriera, ecco quanto guadagna a puntata Stipendio Paolo Bonolis ad Avanti un altro

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana, sotto i riflettori ormai da molti anni. Spesso ci siamo chiesti quanto possono guadagnare i personaggi famosi: lui è uno dei più pagati. Quanto guadagna?

Paolo Bonolis: l’ uomo della conduzione

Bonolis è sulla piazza da anni: ha esordito nel 1980 con il programma 3,2,1… Contatto!, diventando poi noto al pubblico con il programma per ragazzi Bim Bum Bam, che è andato in onda su Italia 1 dal 1981 al 2002. Nella conduzione, Bonolis, è passato da Beato tra le donne, a Tira e Molla e Ciao Darwin. Ancora, Chi ha incastrato Peter Pan, Striscia la notizia, Avanti un altro e recentemente Scherzi a parte. La sua fama è ampia come il suo cachet, anzi quest’ ultimo è maggiore. Si dice che per ogni puntata di Avanti un altro, percepisca 40.000 euro (e sono ben 150 le puntate del programma svolte fino ad ora).

Bonolis: malattia figlia, le parole della moglie del conduttore

Paolo Bonolis: cifre da capogiro

Il sito snapitaly.it ha stilato una classifica dei personaggi famosi più pagati al mondo, e tra questi figura anche il nome di Paolo Bonolis. È già noto da parecchio che i presentatori Mediaset hanno stipulato contratti milionari con l’azienda di Berlusconi. Ebbene Bonolis percepisce una cifra come 9 milioni di euro all’ anno. Avete sentito bene, una cifra da capogiro. La moglie Sonia Bruganelli, non ha alcun tipo di remora a mostrare sui social la ricchezza del marito e ad ostentarla davanti agli occhi dei poveri utenti, che si vedono apparire foto in jet privato o durante lo shopping extra lusso.

Lei dice di avere un lavoro suo e di conseguenza di guadagnare, comunque chi guarda da fuori ha proprio l’ impressione che la sua sia una pomposa esibizione del patrimonio della famiglia. Un altro dei personaggi tv che hanno introiti elevati è Barbara D’ Urso, la regina di Domenica Live. In una vecchia intervista, aveva rivelato: “ Guadagno pochissimo, esattamente circa dieci volte meno di quanto vi possiate immaginare. Mezzo milione, dici? No, meno, molto meno. Più tutte le tasse che pago regolarmente e di cui vado orgogliosissima, insomma…fate un po’ i conti”.

