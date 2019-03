Maria Elena Boschi: altezza, età e fidanzato. La carriera politica Fidanzato e vita privata Maria Elena Boschi, la biografia

Maria Elena Boschi, membro della Camera dei deputati, è un personaggio molto discusso della politica italiana.

Maria Elena Boschi: esordi in politica

Classe 1981, Maria Elena Boschi è nata e cresciuta in Toscana. Si laurea in Giurisprudenza e porta a termine un Master in Diritto societario. Lavora come avvocato civilista specializzata in diritto societario e dell’ impresa, diritto delle società quotate e diritto bancario presso uno studio legale di Firenze. È nella commissione esaminatrice di diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Firenze. È stata anche membro del consiglio d’ amministrazione di Publiacqua. Il suo esordio in politica risale al 2008, alle primarie del Centrosinistra per il sindaco di Firenze.

Maria Elena Boschi: carriera

Dopo la vittoria di Matteo Renzi alle elezioni primarie del Partito Democratico del 2013, diventa componente della Segreteria Nazionale del PD con il ruolo di Responsabile alle Riforme Istituzionali. Il 22 febbraio 2014, a seguito della caduta del Governo Letta, è nominata ministro senza portafoglio per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento nel Governo Renzi. E nel maggio 2016 ottiene le deleghe in materia di pari opportunità e di adozioni internazionali. Il 12 dicembre 2016 viene nominata Sottosegretario Unico alla Presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni e le sono inoltre delegate le competenze in materia di attuazione e aggiornamento del programma di Governo, Pari Opportunità e Autorità amministrative indipendenti.

Maria Elena Boschi: vita privata

Maria Elena Boschi ha 37 anni ed è alta 170 centimetri. Riguardo agli intrighi sentimentali che l’ hanno vista protagonista, ricordiamo la relazione con l’ attore Andrea Bruno Savelli. Dopo rumors sulla sua presunta relazione (mai confermata e mai smentita) con Francesco Bonifazi, tesoriere del Partito Democratico, gira voce che la Boschi abbia ora un nuovo fidanzato “ segreto”, di cui non si hanno informazioni. Ciò che è certo è la sua volontà di creare una famiglia: “ Spero presto di trovare un fidanzato e fare dei figli” ha detto tempo fa nel corso di un’ intervista ad un importante settimanale.

