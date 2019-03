Giacomo Eva: chi è e biografia del cantante di Amici 2019 Chi è Giacomo Eva ad Amici 2018

“ Sbagliare con coraggio non è mai un errore.”

Così si presenta il profilo instagram di Giacomo Eva, nuovo concorrente di Amici 2018. Il cantante dagli occhi verdi e lo sguardo intenso è già noto al pubblico. Ha partecipato infatti ad X Factor 9 . Giacomo ha conquistato i professori di Amici con un’esibizione carica di forza emotiva. Il ragazzo ha raccontato come oramai riesca ad esprimere le sue emozioni solo attraverso la musica. Il cantante cosentino era così desideroso di entrare nella scuola di Maria De Filippi, che ha abbandonato un importante concorso proprio per poter partecipare al talent show. Ma chi è Giacomo Eva e qual è la vita del giovane cantante?

Chi è Giacomo Eva

Giacomo Eva nasce nel 1992. Il suo vero cognome è Runco. Ha scelto come nome d’arte Eva per via della sua grande passione per i fumetti. In particolar modo è legato al personaggio di Eva Kant in Diabolik. Il nome è legato anche alla peccatrice biblica Eva, che come ha raccontato Giacomo, ha fatto uno sbaglio ma perché voleva migliorare. Il giovane cantante è nato a Cosenza. I suoi concittadini hanno raccontato di come fin da piccolo amasse la musica. Per Giacomo oramai la musica non è solo arte ma un’esigenza profonda. Il ragazzo cosentino ha infatti confessato, in particolare al professore Rudi Zerbi, durante i casting di Amici, come non riesca più ad esprimere le sue emozioni con le parole ma solo con la musica. Attraverso il medium musicale, in molte canzoni ha raccontato gli errori che ha commesso con coraggio.

Giacomo Eva: da X Factor ad Amici

Giacomo Eva da alcuni anni ha lasciato la sua amata Calabria. Si è trasferito a Milano per motivi di lavoro. In realtà già da tempo è entrato nel mondo dello spettacolo. Nel 2015 ha partecipato ad X Factor 9, nella squadra Under di Mika. Sempre nello stesso anno ha scritto il brano Io non so cos’è l’amore che Rakele ha portato nella categoria Giovani al Festival di Sanremo. Giacomo ha partecipato poi anche a The Voice ed ha scritto Fino all’impossibile dei Dear Jack. Nonostante queste esperienze, il suo sogno è sempre stato quello di entrare nella scuola di Amici, a tal punto che pur avendo vinto il torneo di Sanremo Giovani, che si volge a dicembre ed è collegato a Sanremo con il brano Errore Bellissimo, alla fine ha deciso di ritirarsi proprio per prendere parte ad Amici 2018.

La vita privata ed i social di Giacomo Eva

Timido e geloso della sua privacy, si sa poco della vita privata di Giacomo Eva. Con 9 mila follower, la maggior parte delle foto che posta sul suo profilo instagram ufficiale Giacomo_Eva, sono momenti dedicati alla musica e qualche foto in compagnia dei suoi amici. Difficilmente inserisce foto della sua vita privata, ragion per cui non è chiaro se sia fidanzato o meno. Una personalità dalle mille sfumature e quindi tutta da scoprire. Non resta dunque che aspettare e vedere se riuscirà a rubare, proprio come la sua amata Eva Kant, l’attenzione degli professori e del pubblico a casa.

