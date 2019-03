Alessandro Casillo ad Amici 2019: età, vita privata e carriera, chi é Chi è Alessandro Casillo di Amici 2019

Il 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, condotto da Maria De Filippi su canale 5. Dopo le selezioni, trasmesse su Real Time, è arrivato il momento -per i concorrenti che hanno superato i 3 step- di competere per ottenere il banco della scuola. Tra cantanti e ballerini, i ragazzi arrivati alla prima puntata sono 19, tra cui Alessandro Casillo. Andiamo a conoscere chi è il cantante.

Sherol Dos Santos a X Factor 2018: età e canzoni, chi è la cantante

Alessandro Casillo: vita privata e carriera del cantante

Alessandro Casillo nasce ad Assago il 15 giugno del 1995. Impossibile non riconoscere il cantante, che nel 2010 aveva partecipato al programma Io Canto condotto da Jerry Scotty. All’ interno del programma era stato inserito in una band, per poi emergere come solista. L’ anno successivo, Alessandro partecipa di nuovo al programma di giovani talentuosi e questa volta vince l’ edizione. È nello stesso anno (2011), che pubblica il suo primo EP. Dopo aver cantato anche al Wind Music Awards, nel 2012, partecipa e vince il Festival di Sanremo nella categoria “ Giovani”. Nel 2014, grazie al successo ottenuto, Alessandro Casillo è in giro per l’ Italia, ma è proprio nello stesso anno che decide di “ abbandonare” tutto.

All’ età di 22 anni, 4 anni dopo aver preso la decisione di mettere da parte la passione per la musica per dedicarsi al diploma e agli studi, Alessandro torna più forte di prima. Si presenta ai casting di Amici, subito dopo aver pubblicato il suo nuovo singolo Ancora qui. Deciso a mettere da parte il mestiere da idraulico, Casillo è intento ad emergere nuovamente nel mondo della musica. Superati i 3 step iniziali, il giovane cantante arriva alla prima puntata per tentare di ottenere il banco della scuola. Dichiara di aver tanta paura di affrontare questa esperienza, ma di essere carico e deciso.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Alessandro Casillo non si è mai espresso più di tanto. Magari potrebbe trovare l’ amore all’ interno della scuola, chissà.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM