Amici 2018: concorrenti e anticipazioni. Cantanti e ballerini ammessi Concorrenti Amici 18, le anticipazioni e i partecipanti

La scuola di Amici 2018 quest’ anno prevede dei cambiamenti. Condotto da Maria De Filippi, il talent show, renderà più difficile la conquista del banco. I ragazzi, che hanno superato gli step e sono adesso ammessi alla scuola sono 19 (12 cantanti e 7 ballerini). I banchi disponibili sono 12 e ogni pomeridiano, che andrà in onda il sabato, vedrà i concorrenti esibirsi e sfidarsi per ottenere il posto da allievi ufficiali. Saranno i professori (Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens per il ballo; Alex Britti, Stash e Rudy Zerby per il canto;) a giudicare attraverso un voto. L’ allievo con il voto più alto otterrà il banco.

Concorrenti ammessi alla scuola di Amici

Durante le puntate trasmesse su Real Time, abbiamo visto i professori esaminare tantissimi ragazzi e di questi, solo in 19 sono stati ammessi. La 18 esima edizione di Amici prevede che siano solo 12 però, a diventare allievi ufficiali.

La classe di ballo comprende:

Giusy Romaldi

Miguel Chavez

Daniele Nocchi

Arianna Forte

Marco Alimenti

Mattia Schinco

Mowgly

La classe di canto:

Alessandro Casillo

Kevin Payne

Noemi Cainero

Daniel Piccirillo

Giacomo Eva

Tish

Ellynora

Giordana Angi

Yamatt

Jefeo Mameli

Sofia Marcaccini

Durante la prima puntata -andata in onda il 17 Novembre– sono stati assegnati i primi 3 banchi. Il ballerino che ha ottenuto il maggior voto da parte dei professori è Miguel Chavez. Un ragazzo autodidatta, a cui è stata sempre negata la possibilità di coltivare il proprio sogno da parte dei genitori. Il secondo banco è stato assegnato a Giordana Angi, cantante che è riuscita ad accedere alla scuola al quinto tentativo. Il terzo invece è stato dato alla cantante Tish, in seguito alla sfida con la ballerina Arianna, che si trovava in cima alla classifica. Dopo la richiesta di un secondo confronto tra le due allieve, da parte dell’ insegnante Rudy Zerby, Tish ha ottenuto il banco.

Nelle prossime puntante del pomeridiano di Amici, vedremo chi sarà in grado di colpire per l’ ennesima volta i professori. Solo i più talentuosi saranno destinati ad avere quel banco.

