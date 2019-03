Tish Amici 2019: biografia, vita privata e carriera, chi è l’artista Biografia Tish ad Amici 18, ecco chi è

Amici 2018 prevede che 19 ragazzi, ballerini e cantanti, competano per arrivare ad ottenere il banco della suola, che farebbe di loro allievi ufficiali. Nella prima puntata, andata in onda lo scorso 17 Novembre, sono stati assegnati 3 banchi dei 12 disponibili. Tish, allieva ormai ufficiale della scuola, è una delle due cantanti ad essere stata ammessa. Conosciamo un po’ l’ artista.

Chi è Tish di Amici

Diciotto anni, è nata Gorizia ma ha origini serbe. Scopre la sua passione per il canto da una recita alle scuole medie. È in quel momento che Tish, riconosce nella sua esibizione canora, il talento che l’ avrebbe contraddistinta. Nella scuola di Amici è infatti, subito emersa, per la sua bravura nel canto e soprattutto per lo stile unico. Tish dichiara di non sopportare le persone senza personalità, che non riescono a contraddistinguersi dalla massa. Da piccola si è anche avvicinata al teatro, ed è sempre stato il suo sogno poter conciliare le due passioni.

“Sono cresciuta facendo musica – ha confessato ad Amici casting –, è qualcosa che mi accompagna da tutta la vita. Mi rende sicura. Io penso che Amici potrebbe arricchirmi di più perché nel corso degli anni ho studiato, ho fatto musica, ma qui dentro mi prepareranno all’attualità”. Tish ha sempre studiato musica, sono 4 gli strumenti che ha imparato a suonare: violino, pianoforte, chitarra e e l’ukulele.

Una cantante unica nel suo stile: Tish lotterà per la finale di Amici 2019

Sin dal primo momento in cui si è presentata alle audizioni, Tish è sembrata unica nel suo stile. Uno dei professori –Stash– le ha subito chiesto se quei puntini sotto gli occhi avessero un significato in particolare, e la cantante ha risposto dicendo che non si tratta di tatuaggi, ma di due pallini che disegna ogni mattina per rendere particolare e distinto lo stile. Nessun significato profondo.

A pochi giorni dall’ inizio dei casting, in onda su Real Time, il nome di Tish è subito diventato popolare. La cantante ha sin da subito messo in mostra le sue capacità, aggiudicandosi sicuramente il titolo di finalista di Amici 2019.

