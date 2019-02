Luisa Corna: compagno, figli e carriera, le migliori canzoni Luisa Corna: biografia e carriera

Luisa Corna è una cantante, conduttrice televisiva, attrice e modella italiana. La splendida Luisa Corna è nata a Palazzolo sull’ Oglio il 2 dicembre del 1965.

La poliedrica Luisa Corna, ha iniziato la sua carriera nello spettacolo come attrice per il brand Dolce e Gabbana. Nel 2002, al Festival di Sanremo ha partecipato come cantante. A seguito di questa esperienza l’ affascinate attrice e cantante pubblica due dischi.

Luisa Corna, cantare è sempre stato il mio sogno

Luisa Corna, ha studiato dizione e recitazione. Accanto a Flavio Insinna, ha recitato nella fiction Ho sposato uno sbirro. “ Insinna – dice Luisa Corna – è un grande nel suo lavoro. Super professionale. Mi ha dato molta sicurezza. Quando entri nel meccanismo delle fiction avere persone come lui vuol dire tanto”.

Ancora nel piccolo schermo ha lavorato in programmi come: Tira e molla, Sognando Las Vegas e Domenica In.

Cantare, però, ha confessato la bellissima cinquantenne, è quello che ha sempre sognato di fare come mestiere. Questa passione ha portato la Corna a dividere il palcoscenico con molti artisti di fama internazionale.

“ Il microfono rappresenta una delle mie più grandi passioni – ha dichiarato l’ artista in una intervista recentemente. Ho fatto un passo indietro rispetto alla tv, per inseguire questo mio sogno”.

Luisa Corna: carriera e le migliori canzoni

Luisa Corna nella sua carriera di cantante ha collaborato e condiviso il palco con molti artisti, tra questi ricordiamo Fausto Leali. I due artisti, che hanno duettato al Festival di Sanremo nel 2002, con la canzone Ora che ho bisogno di te, sono ancora oggi molto legati e insieme saranno a Bari per il concerto del 1 dicembre.

Quando la Corna debutta a Sanremo, era conosciuta prevalentemente come conduttrice televisiva e showgirl, anche se come cantante aveva già maturato esperienze musicali.

“ Ho fatto la corista per Miguel Bosè a 19 anni. Lui è una persona eccezionale ed è stata una bellissima esperienza. Quello era l’ anno in cui lui condusse Sanremo. Ho fatto Castrocaro. Ho lavorato con Gloria Gaynor e Tony Hadley. Con lui ho registrato un paio di brani”, ha raccontato Luisa Corna recentemente ai microfoni di Caterina Balivo.

“Quest’ anno – ha continuato l’ artista – con Sananda Maitreya ho vissuto un’ esperienza bellissima. Ha realizzato un disco per celebrare la sua carriera e io ho partecipato ad alcune canzoni del suo album”.

Luisa Corna sentimentalmente divisa tra Brindisi e Brescia

Luisa Corna, sentimentalmente è legata già da quattro anni a Stefano Giovino: ufficiale dei carabinieri e papà di due bimbi. “ Erano tanti anni che stavo da sola. Poi ho incontrato lui a Palazzolo. Ed è stato come un colpo di fulmine, che il mio angelo custode ha voluto donarmi.” Questo il primo incontro con Stefano.

Luisa Corna ha detto di lui:” È una persona molto integra, forte, un uomo intelligente e che mi sa capire. Lui è già papà di due bimbi fantastici con cui ho uno splendido rapporto. Stiamo insieme da più di quattro anni. Lui ha riportato equilibrio e serenità in me”.

La coraggiosa Luisa oggi vive tra la Puglia, a Brindisi, dove vive e lavora il suo compagno e Brescia, dove vive la mamma. “ Io ho una casa a Palazzolo e a Roma. Principalmente sto con il mio fidanzato a Brindisi. Si sta benissimo lì“.

Luisa Corna, la musica, il pubblico e il piccolo schermo

Una carriera ormai lontana dalla televisione per Luisa che però continua a provare certe emozioni grazie alla sua passione per la musica: “Mi manca il contatto con il pubblico, ma facendo i concerti ho comunque il contatto con loro. – E continua – Tornerei volentieri in tv con un programma di quelli fatti da me in passato, ma ora non si fanno più”.

E oltre alla musica, nel futuro Luisa Corna non esclude un suo ritorno sul piccolo schermo… “ Non ho mai ceduto a un reality, almeno non per ora. Vorrei tornare nel piccolo schermo ma facendo qualcosa che mi ha accompagnata in questi anni, poi mai dire mai. Anche se ora mi piace più guardare il futuro”.

