Flavio Insinna: età, figli, fidanzata e altezza. La vita privata Figli, età e fidanzata. Chi è Flavio Insinna

L’attore e conduttore televisivo Flavio Insinna, dopo un brutto periodo, sembra aver trovato finalmente la felicità con Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi.

L’artista si è allontanato per un po’ di tempo dal mondo dello spettacolo dopo la vicenda dei fuorionda di Affari Tuoi, trasmessi da Striscia la notizia, in cui insultava i concorrenti e gli autori del programma. I fuorionda hanno scatento grande indignazione e per Flavio non è stato facile ricominciare. Ritrovata la carica Insinna è tornato alla ribalta con la conduzione de L’eredità , il quiz Rai, precedentemente diretto dall’amatissimo Fabrizio Frizzi scomparso nel marzo 2018.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Flavio Insinna?

Flavio Insinna: età, altezza e carriera

Flavio Insinna è alto 1,80 cm e pesa circa settantacinque chili. Classe ‘65, nasce il 3 luglio a Roma. Il padre gli trasmette il senso del dovere e Flavio prova ad entrare nell’Arma dei Carabinieri. Dopo aver tentato il test di ammissione decide di seguire il suo sogno e nel 1990 si diploma al laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti.

Da questo momento Flavio alterna spettacoli teatrali a film e serie televisive. Inizia a farsi conoscere grazie a Don Bosco film per la tv. Il successo arriva però con Don Matteo in cui Insinna veste i panni del capitano Anceschi. Il suo esordio come conduttore avviene con Affari Tuoi, gioco televisivo della Rai. Dopo alcune esperienze in Mediaset, e serie tv, Flavio da settembre 2018 è il nuovo presentatore de L’eredità. Programma galeotto sembra essere stato Affari Tuoi in cui ha conosciuto la nuova fidanzata Adriana Riccio.

La vita sentimentale di Flavio Insinna

Flavio non ha mai voluto parlare della sua vita sentimentale. Qualche anno fa, suo malgrado, è finito al centro dell’attenzione per il matrimonio saltato con la sua fidanzata. Nel 2016 la coppia aveva annunciato le nozze con l’affissione delle pubblicazioni nel comune di Milano. Tuttavia misteriosamente, pochi mesi dopo è stato annullato tutto.

Insinna non ha mai voluto rivelare i motivi della rottura, ma ha dichiarato che è un uomo molto complicato e di conseguenza risulta difficile avere una relazione con lui.

Figli e nuova fidanzata di Insinna

Adriana Riccio, ex concorrente del Veneto di Affari Tuoi sembra aver ridato il sorriso al conduttore televisivo. l’incontro sarebbe avvenuto proprio durante il gioco televisivo, quando Adriana oltre a vincere 36mila euro avrebbe stregato Flavio. Secondo alcuni rumors la coppia starebbe insieme da ben 2 anni ma la storia d’amore sarebbe stata tenuta segreta per evitare gossip.

Di Adriana sappiamo molto poco. Viene da Mirano ed è una sportiva. Ha vinto una medaglia di bronzo ai mondiali di taekwondo ed attualmente è istruttrice di questa disciplina. Insinna non ha avuto figli nelle precedenti relazioni ma si può fantasticare, dato il suo impegno in associazioni umanitarie volte alla difesa dei bambini, che trovata la serenità, possa pensare anche a questo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM