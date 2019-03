Diletta Leotta: età, altezza, fidanzato e carriera. Biografia della giornalista Chi è DIletta Leotta, biografia e carriera

Diletta Leotta è nota al grande pubblico per la sua partecipazione e conduzione di programmi sportivi. Prima con Sky e ora su Dazn. Nata a Catania, dove ha mosso i primi passi in tv, il 16 agosto del 1991 è cresciuta in una famiglia numerosa. Ha studiato presso il liceo scientifico (indirizzo linguistico) per poi trasferirsi a Roma per gli studi universitari. Conclude il suo percorso di studi laureandosi presso la facoltà di Giurisprudenza alla Luiss. Da subito tenta la carriera televisiva.

Diletta Leotta seguitissima sui social

A soli 14 anni ha partecipato ad un concorso di bellezza presso un emittente locale di Catania. Raggiunge il secondo posto e diventa, come premio, inviata del programma estivo della stessa tv. A raccontarlo è Cristiano Di Stefano, conduttore, che ha conosciuto da giovanissima Diletta Leotta. Nel frattempo a suggellare la sua grande notorietà sono soprattutto gli spazi social. Basti pensare che al momento il profilo Instagram della giornalista conta 3,3 milioni di follower.

Diletta Leotta sentimentalmente impegnata

La stessa Leotta si mostra spesso in tutta la sua bellezza riscuotendo l’ apprezzamento di tantissime persone. Alta 1 metro e 73 centimetri per 63 chilogrammi ha un fisico statuario. A contribuire alla sua bellezza certamente la molta attività fisica che spesso è lei stessa a documentare. Misure mozzafiato (86-61-89) che certamente fanno di lei una delle principali presente femminili della tv italiana.

Sentimentalmente impegnata, Diletta Leotta è legata da un paio d’ anni ad un manager Sky. Si chiama Matteo Mammì: per conto del gruppo mondiale di informazione si occupa di programmazione e produzione nel ruolo di produttore. Matteo Mammì è nipote di Oscar Mammì da cui ha preso il nome una importante legge nel campo delle telecomunicazioni. Rispondendo alle malelingue la conduttrice ha spiegato di aver conosciuto l’ attuale compagno solo una volta arrivata in Sky.

Diletta Leotta, cenni sulla carriera

Ha partecipato a numerosi programmi tv. Per alcuni anni è stata Meteorina, ha partecipato a programmi di calcio partendo dalla serie B. Ospite di programmi come Miss Italia ed il Festival di Sanremo, è la conduttrice di un reality su Fox Life ‘ Il contadino cerca moglie’ e di un programma radiofonico in onda su 105. Infine è da annotare un episodio del 2016 quando è stata vittima di alcuni hacker che hanno trafugato e fatto circolare alcuni file privati di Diletta Leotta che ha pubblicamente denunciato l’ accaduto.

