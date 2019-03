Giordana Angi di Amici 2019: età, vita privata e carriera, ecco chi è Chi è Giordana Angi di Amici

Amici: Con la nuova edizione la commissione inizia ad assegnare il banco ai concorrenti. Il primo è toccato a Giordana Angi. Scopriamo meglio chi è.

Giordana Angi: biografia

Giordana è nata nel 1994 a Vannes, in Bretagna ma vive in un paese in provincia di Latina. La sua passione per il canto è nata in seguito ad un sogno, che aveva per protagonista l’ iconica Britney Spears. Da lì ha deciso di dare sfogo alla sua passione studiando. Nella sua carriera musicale vanta la partecipazione a Sanremo Giovani: presenterà al programma il brano Incognita poesia. Nonostante l’ esito non sia dei più fortunati (ma del resto anche il suo collega Irama ha esordito con Sanremo, e oggi colleziona dischi di platino). Ma non ha per questo abbandonato in toto il festival, affidando il suo talento anziché alla propria voce, a quella di Nina Zilli, per la quale ha scritto il brano che la cantante ha presentato lo scorso anno in gara tra i Big “Senza appartenere“. Si guadagna anche una colonna sonora: si tratta di Poker Generation, film diretto da Gianluca Mingotto, con Francesco Pannofino e Lina Sastri, di cui Giordana Angi interpreta il brano che è possibile ascoltare ai titoli di coda della pellicola.

Giordana Angi: Amici 2019 Casting

Il 24 giugno, nella sua città, si è tenuto il Lazio Pride della cui sigla è autrice proprio la nostra Giordana. Ma ha deciso poi di riprovare con i talent: ai casting di Amici 2018, si è conquistata il consenso dei prof presentando il singolo inedito “ La solita str… a”. Ha poi dedicato un brano a suo padre, intitolato “ Quante volte ad aspettarti”, che ha terminato asciugandosi le lacrime, lasciando Rudy Zerby, Stash ed Alex Britti con occhi teneramente lucidi.

