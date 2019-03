Jefeo Amici 2019: chi è il cantante, vita privata e carriera Chi è Jefeo di Amici 2019

Bastano le sue parole, quando dice che vorrebbe «essere un esempio per i tanti ragazzi che vengono dalla strada, che vivono in periferia ma possono arrivare ovunque, con la determinazione e la passione» per delineare un primo profilo di Jefeo, uno dei concorrenti della nuova edizione di Amici 2018. Ma cerchiamo di capirne di più sul cantante della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, che ha riaperto le porte di Amici.

Jefeo: chi è il cantante trap

Jefeo è ovviamente un nome d’ arte per Fabio Migliano, 18enne di Quartier Tessera- come tiene spesso a sottolineare, non senza un certo orgoglio, nei suoi pezzi – di Cesano Boscone (provincia di Milano). È nato il il 6 luglio 2000, sotto il segno del Cancro. Tra i suoi primi lavori, del 2015, ci sono Buon Caffè e Felici, due dei suoi pezzi d’ esordio più famosi.

Perché proprio “ Jefeo”? Ha raccontato che la scelta è ricaduta su questo nome in seguito a un sogno che ha fatto non troppo tempo fa, che gli ha suggerito proprio questo. Molto più antica è invece la passione per la musica, che ha dimostrato fin da piccolo. Ecco perché si è immerso nell’ avventura di Amici, dove ha dato prova del suo talento, superando le fasi delle selezioni ai casting e si è guadagnato il sudato banco.

Dove vedere X Factor 2018 in diretta streaming e TV o in replica

Jefeo ad Amici

Jefeo è un cantautore a tutti gli effetti e ha scleto di portare sul palco di Amici un genere particolarmente in auge tra i ragazzi, il trap (nel suo caso, Jefeo lo ha contaminato con venature pop). Uno dei suoi cavalli di battaglia è il suo pezzo autografo “ Oggi no”, con cui ha attirato l’ attenzione e i complimenti della commissione di professori, a cui ha reagito spiegando che ha provato «Un’emozione grandissima, nella vita ho l’ambizione di creare qualcosa di mio, qualcosa di nuovo, non seguire ciò che fanno tutti». Anche se, rispetto alla media, non è molto social (tant’è che non si decifra nemmeno la sua situazione sentimentale), il suo profilo Instagram (anche se lui è più attivo su Facebook) conta almeno 11mila followers, un numero destinato a incrementare con la sua presenza nel programma di Maria De Filippi.

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO.