Daniel Piccirillo ad Amici 2019: biografia ed età, chi è il cantante Chi è Daniel Piccirillo e biografia

Il viaggio alla scoperta dei nuovi concorrenti in gara per la 18esima edizione di Amici 2018/2019 continua: questa volta scopriamo le carte di Daniel Piccirillo, che per essere giovanissimo, è un vero e proprio veterano delle telecamere. Prima di Amici ha preso parte ad esperienze analoghe e ha sfruttato, oltre alle sue doti canore, anche quelle estetiche. Scopriamo quale percorso ha alle spalle il giovane Daniel.

Daniel Piccirillo: biografia, chi è

Daniel è nato a Napoli nel 2001 (ma vive a Verona con la sua famiglia) e fin da piccolo ha ottenuto una certa attenzione per le sue qualità vocali, facendosi notare da un talent scout. Non è nuovo, come abbiamo anticipato al mondo dei talent: uno dei suoi primi concorsi è stato il contest televisivo su Tv Gold ShowCase. Nel 2017 ha avuto un primo approccio con Maria De Filippi, giudice alla trasmissione Tu si que vales a cui il ragazzo ha partecipato, portando sul palco un brano inedito intitolato “ Perché siamo noi”.

Ma Daniel si è fatto notare anche per la sua bellezza, come quando ha vinto la fascia di Mister Penitra e poi quella del concorso di bellezza di Castrocielo. Le due vittorie costituiranno per Piccirillo il lasciapassare per Miss e Mister Europa Tour.

Ellynora: vita privata, età e fidanzato

Daniel Piccirillo: abbandona i concorsi di bellezza per dedicarsi a 360 gradi alla musica.

Insomma, un percorso ben avviato senonché Daniel sente che quella non era però la sua strada: è la musica la sua vera passione – tant’è che oggi sogna di poterne fare il mezzo esclusivo con cui vivere. (Tra l’ altro, resta un buco nero intorno a una sua eventuale relazione, giacché il suo – seguitissimo – profilo Instagram non presenta foto con ragazze che potrebbero dare adito a qualche possibile fidanzamento).

Dopo la morte di suo nonno, Daniel sente ancora più forte l’ attaccamento al canto e alle canzoni (anche se lui non ha mai studiato canto in maniera vera e propria), e trasfonde il suo dolore in un’ energia nuova, che gli dà la spinta per scrivere. Ha superato anche lui i vari step delle selezioni e ha grandi ambizioni: sogna di poter girare “l’Italia, il mondo e lo spazio” con la sua musica. Ci riuscirà?

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO ANCHE SU FACEBOOK E TWITTER

ISCIRVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO