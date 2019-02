Timor Steffens: età fidanzata e carriera, chi è il prof di Amici Chi è Timor Steffens e carriera

È una delle new entry della commissione di professori più attese: dopo Alex Britti e Stash, il frontman dei The Kolors, anch’ essi reduci – con grande successo – dalla trasmissione di Amici a cui oggi prendono parte non più in qualità di allievi ma di maestri, uno dei nuovi membri che sale in cattedra sarà Timor Steffen, ballerino e coreografo di origini olandesi che quest’ anno mette piede per la prima volta nel programma di Maria De Filippi.

Timor Steffens: un curriculum da fare invidia

Timor è nato nella città di Roermond, nei Pesi Bassi, i 9 ottobre 1987. Ha 31 anni ed è del segno della bilancia. In Italia ha acquisito popolarità a partire dalla trasmissione Dance Dance Dance (trasmesso, nella sua ultima edizione, su Fox Life), di cui Steffens era giudice e direttore artistico. In realtà Timor pratica il ballo da quando ha 18 anni e gli è bastato un rodaggio di solo un anno per essere ammesso alla Rotterdam Dance Academy.

Nel 2008 ha anche partecipato al programma So You Think You Can Dance, da cui torna a casa aggiudicandosi il secondo posto. La sua carriera è ricca di impennate, contando il calibro delle star con cui ha lavorato: come quando, nel maggio 2009, viene confermato tra i membri del corpo di ballo del This is it Tour, concepito per annunciare il ritorno sulle scene del re del pop Micheal Jackson, prima che il cantante si spegnesse il 25 giugno dello stesso anno. Non solo Jacko, ma anche Janet Jackson, Beyoncé, Christina Aguilera e Whitney Houson sono state le pop star con cui ha collaborato, ma l’ elenco comprenderebbe anche Usher e Chris Brown, della cui compagnia è stato membro dal 2011.

Timor Steffens ad Amici e fidanzata

Dal 31 ottobre su Discovery sono andate in onda le puntate delle selezioni di Amici. La conduzione del Day Time è affidata al trio Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e Lorella Boccia. La nuova commissione avrà tra i nuovi insegnati, come abbiamo anticipato, Alex Britti (che sembra presenza confermata), Stash e il nostro Timor, affiancato dalle due maestre Veronica Peparini e Alessandra Celentano, la prima docente di danza moderna e la seconda storica maestra di danza classica. Poco sappiamo purtroppo sulla vita sentimentale di Timor, ma quel che è certo è la sua relazione con Madonna, con cui è stato assieme alcuni mesi – in barba ai 29 anni che li distanziano anagraficamente). Ci saranno ulteriori sviluppi che saranno spifferati nel corso di questa 18esima edizione di Amici?

