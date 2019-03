Marco Alimenti di Amici 2019: chi è, carriera e vita privata del ballerino Marco Alimenti di Amici, ecco chi è

Marco Alimenti è il nuovo aspirante ballerino del talent show Amici 18 in onda su Canale 5. Il ragazzo dallo sguardo sexy, ha già stregato il pubblico con le sue capacità artistiche e l’ innegabile bellezza. Marco non è ancora un allievo ufficiale della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma è in gara per conquistarsi uno dei 12 banchi della classe ufficiale del talent show. Riuscirà il giovane ed affascinante ballerino ad ottenere la felpa di Amici? Quali sono i passi che lo hanno portato alla scuola più famosa d’Italia?

Chi è Marco Alimenti

Occhi chiari, viso perfetto ed addominali scolpiti. Così si presenta Marco Alimenti, il possibile nuovo ballerino di Amici 18. Marco è romano ed ha 25 anni. Pur essendo giovane, è uno dei concorrenti più anziani della casa. La passione per la danza lo accompagna da quando è nato, tanto che alla sola età di 5 anni già aveva imparato a memoria tutte le coreografie di Grease. La danza per Marco rappresenta la più intensa espressione della sua anima tanto che sull’argomento è molto permaloso.

Il grande rimpianto di Marco e il tatuaggio con il nome Augusto

La vita di Marco non è stata sempre tutta rose e fiori. Il ragazzo 25enne si porta dietro il rimpianto di aver lasciato la danza per ben due anni, concentrandosi solo sul fare bravate e feste con gli amici. Il giovane ballerino ha un tatuaggio sulla schiena con il nome del padre Augusto. Durante le selezioni, il ragazzo ha confessato quanto per lui sia importante partecipare ad Amici. L’ammissione al talent show significherebbe recuperare parte del tempo perduto e dimostrare a tutti, soprattutto a se stesso, il suo valore.

Marco Alimenti: la carriera

Marco ha già avuto alcune esperienze professionali e televisive prima di Amici 18. Il ragazzo ha lavorato al Teatro Sistina di Roma, al Brancaccio ed a Buenos Aires. Sul piccolo schermo ha preso parte a I migliori anni su Rai 1 e Dance Dance Dance su FoxLife.

Nella prima fase di Amici, iniziata con i casting in onda su Real Time, Marco si è presentato con una coreografia estremamente energica e d’impatto. Nella seconda ha optato per un pezzo più introspettivo ballando Il mestiere della vita di Tiziano Ferro. Le coreografie del giovane ballerino rispecchiano i diversi aspetti sua anima sensibile ma determinata.

Vita privata ed Instagram di Marco Alimenti

Marco sul profilo Instagram ufficiale alimenti.marco condivide con i suoi 18mila follower momenti legati alla sua passione per la danza. Per quanto riguarda la vita privata mantiene una certa riservatezza, anche se non mancano scatti, che lo ritraggono con amici e familiari. Il giovane ballerino pubblica spesso foto del suo fisico scolpito che fanno impazzire le sue fan desiderose di saperne sempre di più sull’affascinante ballerino di Amici.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM