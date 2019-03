Miguel Chavez di Amici 2019: età, vita privata e carriera, ecco chi è Chi è Miguel Chavez ad Amici 2019

Lo scorso 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, talent show trasmesso su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Questa 18 esima edizione prevede un meccanismo diverso dal solito per l’ ammissione dei candidati. Una volta conclusi i casting, trasmessi su Real Time, ha inizio la corsa per il banco ufficiale della scuola. Durante la prima puntata sono rimasti in 19 a competere per il titolo di allievo ufficiale, con 12 posti disponibili.

Miguel Chavez: primo ballerino ufficiale della scuola

Miguel Chavez era uno dei 19 ragazzi in competizione per il banco. È stato il primo ballerino a cui è stato assegnato il titolo di allievo ufficiale. Miguel è riuscito ad ottenere l’ approvazione degli insegnanti (Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens) che affascinati dal talento del giovane ballerino, lo hanno portato -step dopo step- dentro la scuola di Amici.

Sono state le coreografie a colpire i prof, che Miguel Chavez ha creato da solo, in quanto ballerino autodidatta. Non ha mai studiato danza in un’ accademia o in una scuola, ma ha sempre imparato da solo attraverso video musicali, tentando di imitare i professionisti. Le capacità per poter spiccare il volo sembrano esserci tutte, ma sarà difficile mettersi a passo di chi -da anni- studia danza, e Miguel è pronto, nonostante il suo sentirsi inferiore.

Dove vedere X Factor 2018 in diretta streaming e TV o in replica

Vita privata e carriera del giovane Miguel

Miguel Chavez nasce il 30 aprile del 1999 in Svizzera, più precisamente a Lugano. All’ età di 19 anni decide di partecipare ai casting della scuola di Amici, ma non è il primo talent in cui cerca di sfondare. Nonostante Miguel non ha mai partecipato ad una lezione di danza, i professori sono rimasti affascinati dal suo talento e mentre gli altri ballerini -tecnicamente più preparati- contendono il banco, Miguel è già uno degli allievi ufficiali.

La voglia di mettersi in gioco lo ha sempre caratterizzato, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare. Infatti, appassionato sin da piccolo di danza, musica e teatro, Miguel Chavez è stato ostacolato più volte nella realizzazione del suoi sogni. I genitori (soprattutto il padre) non hanno mai approvato la decisione del giovane talento, di dover diventare un ballerino. Non gli hanno mai permesso di frequentare una scuola di danza. Una volta arrivato in America, Miguel ha scoperto che la danza non è cosi inadeguata per un uomo, come gli hanno fatto credere. Ed è in quel momento che decide che nessuno lo fermerà dal raggiungere i suoi obiettivi.

Amici è il secondo talent che vede Miguel Chavez tra i candidati. Il giovane ragazzo ha anche partecipato ai casting di X Factor-12, cercando di prendere la strada della musica cantata. Anche se, purtroppo, in quel caso non è andata come sperava.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM