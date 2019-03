Flat tax 2019: regime forfettario, ridotti i beneficiari. Chi non rientra Beneficiari Flat tax 2019, chi non ha i requisiti

Brutte notizie per alcuni lavoratori autonomi che aspettano con trepidazione la flat tax 2019 e l’estensione del regime forfettario. Come è ben noto ormai, l’anno prossimo sarà introdotta la flat tax, che prevede un’aliquota fissa al 15% sui ricavi fino a 65.000 euro annui per le partite Iva. Esenzione Iva e altri obblighi, aliquota Irpef fissa e la possibilità di lavorare più produttivamente senza troppi pensieri burocratici e amministrativi. Un sogno per molti, che però per altri può essere infranto. Colpa di un piccolo cavillo, a cui fa riferimento Il Giornale, presente sul Disegno di Legge sulla Legge di Bilancio presentato lo scorso 31 ottobre, nell’articolo che ha come oggetto “L’estensione del Regime Forfettario (Minimi)”.

Flat tax 2019: soggetti esclusi, chi sono

Infatti, il quotidiano milanese ricorda che nel vecchio regime dei minimi i limiti all’accesso erano determinati dal possesso di quote in Srl “che hanno optato per la trasparenza fiscale”. Si trattava comunque di una limitazione leggera, perché erano in poche le Srl ad aver optato quella trasparenza fiscale. Fatto sta che con la nuova normativa, l’accesso al regime forfettario potrebbe essere escluso a tutti i lavoratori autonomi che hanno una quota – anche irrisoria – in qualsiasi Società a responsabilità limitata. Di fatto sarebbe scomparsa la dicitura “trasparenza fiscale”, allargando così la platea dei soggetti esclusi dal nuovo regime. E contemporaneamente riducendo la platea dei beneficiari.

Questo significa semplicemente che è sufficiente possedere l’1% di una società familiare, oppure ereditare un’azienda per essere esclusi dal nuovo regime forfettario. E quindi tornare alle limitazioni burocratiche e di tassazione relative al regime ordinario. Sulla questione attendiamo comunque aggiornamenti e novità ufficiali.

