Mameli Amici 2019: biografia, vita privata e carriera. Chi è il cantante

Mameli è una dei protagonisti di Amici 18. Il talent show è iniziato dai casting su Real Time e il 17 Novembre su Canale 5 nel pomeridiano. Maria De Filippi, conduttrice del format, ha inserito numerose novità. Il programma ha visto new entry nei professori. Rudy Zerbi è rimasto e a fianco a lui si sono aggiunti Stash dei The Kolors e Alex Britti. Nella danza invece non è più presente Garrison e si è aggiunto Timor Steffens, vicino a Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Le novità riguardano anche i meccanismi di gioco: i ragazzi che sono stati ammessi (12 cantanti e 7 ballerini), già dal primo pomeridiano, attraverso le esibizioni e i giudizi dei professori, dovranno conquistare il banco e sono solo 12 quelli disponibili.

Chi è Mameli di Amici 2019

In arte Mameli, Mario Castiglione è un cantante di soli 23 anni. Si è presentato ai casting di Amici portando un suo inedito, e ha subito ottenuto il si da parte degli insegnanti di canto. Grazie al talento che lo contraddistingue, il giovane Mario, non ha dovuto superare i successivi step, ma è arrivato dritto dritto alla fase della formazione della classe. Arriverà ad ottenere il banco della scuola di Amici?

Il nome d’ arte, spiega Mameli, deriva dal nome della via a Milano in cui vive attualmente e nella quale ha dato vita alla sua grande passione: quella del canto. Sin da piccolo Mario Castiglione, ha mostrato un interesse verso la musica, che l’ ha portato oggi ad essere uno dei candidati per diventare allievo ufficiale di Amici. Le probabilità di riuscire ad ottenere quel posto sono alte, in quanto tutti gli insegnanti si sono dimostrati affascinati dal suo talento.

Per quanto riguarda la vita privata di Mameli, non si sa ancora molto. Il suo profilo Instagram -creato da poco tempo- non contiene molte foto, video o post. Sono poche le immagini che lo ritraggono durante i casting. Mameli ha anche pubblicato qualche foto di vita privata, ma niente che ci permetta di conoscerlo meglio.

All’ età di 23 anni, vanta sicuramente una dote particolare, grazie alla quale -si spera- potrà accedere al talent show.

