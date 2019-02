Massimo Boldi: età, moglie e figli. I film e la carriera Moglie e carriera di Massimo Boldi

+E è uno dei volti più amati del cinema comico made in Italy, che con Cristian De Sica ha formato il duo più compatto e amato dei cinepanettoni. Lui è Massimo Boldi (all’ anagrafe Massimo Antonio Boldi) e oggi scopriamo qualche curiosità in più sull’ attore lombardo. Chi avrebbe mai detto da giovane voleva essere batterista?

Massimo Boldi, la biografia

Massimo Boldi è nato il 23 luglio 1945 a Luino (in provincia di Varese). È alto 1,77 cm. Il gruppo di cui Boldi fa parte (lui vi partecipa in vesti di batterista, infatti era, quando conobbe la futura moglie Maria Teresa Selo, «un capellone che suonava la batteria») è chiamato a esibirsi al Derby di Milano e, come per tanti altri volti del cabaret italiano (come Teo Teocoli), questo luogo costituirà anche per Boldi il punto di partenza della sua carriera. Massimo esordisce proprio come cabarettista e nel corso degli anni ’80 passa poi alla televisione. Come abbiamo anticipato, sposerà Maria Teresa Selo (nel 1973) da cui avrà tre figlie, Micaela nata 1974, Manuela classe 1981 e Marta, la più piccola, del 1990. Dopo una lotta contro il tumore al fegato, Maria Teresa si spegne nel 2004.

Daniel Piccirillo ad Amici 2018: biografia ed età, chi è il cantante

Massimo Boldi: la filmografia

Come coppia consolidata con Christian De Sica, il sodalizio artistico che lega i due attori affluirà in una cospicua serie di pellicole. Tra queste Pompieri del 1985, Yuppies, i giovani, Yuppies 2 e Yuppies, i giovani di successo (1985 e 1986), Grandi magazzini (1986), Montecarlo Gran Casinò (1987), Missione Eroica (stesso anno), Fratelli d’ Italia (1989), Vacanze di Natale ’90 e Vacanze di Natale ’91 (1990 e 1991), Anni 90 (1992) e Anni 90 – parte II (1993), SPQR 2000 e 1/2 anni fa (1994), Vacanze di Natale ’95 (19995), A spasso nel tempo (1996) e relativo seguito l’ anno seguente. Dal 2000 usciranno nelle sale Bodyguards, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India (rispettivamente 2001, 2002, 2003) e Natale a Miami (2005).

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO.