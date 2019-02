Christian De Sica oggi: età, moglie e figli. I film e la carriera Carriera e moglie Christian De Sica

Porta dietro un cognome importante e lo fa con disinvoltura e talento. Lui è Christian De Sica, figlio di Vittorio De Sica e María Asunción Mercader e fratello maggiore di Manuel De Sica. Una famiglia impregnata nell’ arte e nello spettacolo di cui lui porta avanti la tradizione. Scopriamo qualche dettaglio in più su Christian.

Christian De Sica: la biografia

Christian De Sica consegue il diploma classico e si iscrive alla Facoltà di Lettere dell’ Università “ La Sapienza” di Roma. Lascerà presto gli studi universitari, a cui preferirà la carriera d’ artista. Esordisce al cinema nel 1972 con il film diretto da Jean Louis Bertuccelli “ Pauline”. Nel contempo coltiva una forte passione per il canto tant’è che nel 1973 partecipa al festival di Sanremo, ma senza grande successo. Il 1976 è l’ anno di David di Donatello che Christian si aggiudica con “ Giovannino” di Paolo Muzi. Il 1982 è l’ anno dell’ apparizione “Borotalco” di Carlo Verdone ed anche quello di “ Viulentemente mia”, che inaugura la collaborazione con Carlo Vanzina.

Christian De Sica: il sodalizio con Massimo Boldi

Con Massimo Boldi il sodalizio artistico dura 15 anni, a partire da “ Vacanze di Natale ‘9o”, con una lunga serie di cine-panettoni che monopolizzano il box-office di Natale (tant’è che vincono un David Speciale per «la puntualità nel presentare pellicole di successo ad ogni Natale». Nel 2005, con Natale a Miami, la storica coppia si scioglie e proseguono individualmente la carriera artistica.

Anche il figlio Brando ha deciso di intraprendere la via dello spettacolo, studia recitazione presso la University of Southern California ed è già apparso accanto al padre sul grande schermo nel 1996 in “ A spasso nel tempo”, “ Tre” e, nel ’98, in “ Paparazzi”, mentre in tv nelle serie “ Anni ’60” (1999), “ Compagni di scuola” (2001) e “ Attenti a quei tre”, del 2004.

