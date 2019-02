Mara Carfagna: figli, età e marito. La carriera politica Chi è Mara Carfagna e biografia

Eletta a Marzo 2018, vicepresidente della camera, Mara Carfagna nasce il 18 dicembre 1975 a Salerno. Politica italiana, Mara (all’ anagrafe Maria Rosaria), è sempre stata una donna intraprendente. La sua carriera non è iniziata dalla politica. Conosciamo un po’ meglio la carriera e la vita privata della Carfagna.

Mara Carfagna: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Mara Carfagna non ha sempre vissuto momenti felici. Molto legata alla famiglia, la Carfagna ha un fratello, di nome Gian Rocco. In amore, purtroppo, non è andato tutto rose e fiori: convolò a nozze con il costruttore romano Marco Mezzaroma il 25 giugno 2011 nel Castello di Torre in Pietra, a Fiumicino. Il matrimonio non è andato a buon fine e, infatti, nell’ anno successivo i due si separano.

«Ora sorrido, ma allora l’ho vissuta malissimo. Mi sono ritrovata sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino…Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones», ha dichiarato -tempo fa- la politica italiana. Nel 2013 è nato l’ amore con il politico e avvocato iltaliano Alessandro Ruben (49 anni). I due sembrano essere felici e sereni nella loro relazione a tempo pieno.

La carriera di Mara Carfagna

Nella fase adolescenziale, Mara non si è fatta mancare niente: si diploma al Liceo Scientifico, mentre studia danza, pianoforte, nuoto e recitazione. Inoltre, grazie al bell’ aspetto, è anche riuscita a sfondare nel mondo delle Miss. Nel lontano 1997 è stata eletta Miss Cinema, classificatasi al sesto posto per le selezioni di Miss Italia.

Mara Carfagna, ha deciso di laurearsi in giurisprudenza, e nel 2001 inizia a voler entrare a far parte della politica italiana. Negli anni tra il 2000 e il 2006 debutta in televisione: è stata co-conduttrice, al fianco di Davide Mengacci, del programma “ La domenica del villaggio” (trasmesso su Rete 4) e insieme a Giancarlo Magalli, Mara Carfagna conduce il programma “ Piazza grande”.

Nel frattempo prosegue la sua carriera politica e si ritrova, ben presto, a ricoprire il ruolo di responsabile del movimento delle donne di Forza Italia in Campania. Nel 2006 si candida alle elezioni e viene eletta alla Camera dei Deputati. L’ anno seguente assume l’ incarico di Segretario della Commissione Affari Costituzionali; diventa poi coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, gruppo femminile di Forza Italia. Nel 2008, Mara Carfagna si presenta nelle liste del Popolo della Libertà e viene eletta deputato per la seconda volta e sempre nel 2008 viene nominata Ministro per le Pari Opportunità del Governo Berlusconi IV. Nelle elezioni amministrative del 2010 viene eletta in Campania come Consigliere regionale.

