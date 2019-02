Mara Venier: figli, marito ed età. La carriera televisiva Mara Venier, carriera e vita privata

Storico volto dello spettacolo e del cinema italiano, Mara Venier è sicuramente una delle regine della televisione nostrana. Conosciamo un po’ meglio l’ attrice e conduttrice.

Mara Venier nella vita privata

Mara Povoleri, in arte Venier, nasce a Venezia nel 1950. Da piccola si trasferisce a Mestre e a soli 17 anni diventa mamma di Elisabetta Ferraccini. Nel 1971 insieme all’ ex marito Francesco Ferraccini, decidono di spostarsi a Roma, per tentare di sfondare nel mondo del cinema o dello spettacolo. La loro storia non è, però, durata a lungo e i due si separano. Mara Venier, messa sempre in discussione per la sua vita sentimentale, a Roma ha iniziato a frequentare l’attore Pier Paolo Capponi, dal quale ha avuto un bambino: Paolo Capponi.

Anche questa storia ha avuto vita breve e la conduttrice inizia a frequentare il collega Jerry Calà. Nel 1984 lo ha sposato, e a soli 3 anni dal matrimonio si sono separati. Al termine di questa relazione, ha avuto una lunga storia con Renzo Arbore e poi un breve flirt con l’attore Armand Assante. Nel 2006 è convolata a nozze con l’ imprenditore Nicola Carraro. Oggi, nella vita privata, è una nonna a tempo pieno dei nipotini Giulio e Claudio. I suoi migliori amici sono Cristiano Malgioglio e Gina Lollobrigida.

La carriera televisiva di Mara

L’ inizio della carriera di Mara Venier, è arrivato nel 1971 quando ha deciso di trasferirsi a Roma. Debutta per la prima volta come attrice nel film Diario di un italiano di Sergio Capogna. Successivamente, negli anni ’80, intraprende la strada da conduttrice. Mara, sin da subito, riscuote molto successo nel pubblico italiano, e viene apprezzata per il suo essere sincera e diretta. È cosi che negli anni ’90, conquista il titolo di “ regina della domenica”, dovuto alla sua presenza nel ruolo di presentatrice e conduttrice per diversi anni a Domenica In. Nel 2015 ha rifiutato la proposta di Silvio Berlusconi: candidarsi alle elezioni per sindaco di Venezia. Dopo essere stata attrice in diversi film e opinionista nei più famosi reality show, Mara Venier (“ la zia della televisione italiana”), nel 2018 ha deciso di tornare là dove ha ottenuto maggiore successo, alla conduzione di Domenica In.

