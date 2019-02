Vanessa incontrada: marito, età e figlio. La carriera da attrice Chi è Vanella Incontrada e famiglia dell’ attrice

Vanessa Incontrada è una delle attrici più apprezzate degli ultimi anni dal pubblico italiano. È ormai un’icona della tv italiana grazie alla sua bellezza acqua e sapone e alla sua spontaneità.

La carriera di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada nasce nel 1978 e ha da poco compiuto 40 anni. Nasce a Barcellona; all’età di 17 comincia la sua carriera da modella. Si trasferisce a Milano e debutta come conduttrice tv in numerosi programmi di successo tra cui Zelig, che conduce con Claudio Bisio per diverse stagioni. Presenta nel 2005 il Festivalbar e prende parte a numerosi film. Il film che l’ ha fatta diventare famosa è ‘Tutte le donne della mia vita”, di Simona Izzo. La sua carriera passa per la fiction e finisce in teatro per poi ritornare in televisione.

La vita privata di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada diventa mamma di Isal nel luglio del 2008. Il padre è il compagno Rossano Laurini, con il quale vive a Follonica.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono conosciuti quando entrambi erano sposati rispettivamente con due fratelli: Andrea Palmieri e Chiara Palmieri. A causa di tutto ciò, la loro storia d’ amore non è stata tutta rose e fiori ma continuamente costeggiata da pettegolezzi. Rossano Laurini dall’ ex moglie ha avuto una figlia: Diletta.

Vanessa Incontrada si è più volte dimostrata paladina del “Curvy”

La Incontrada si è più volte dimostrata paladina del “ Curvy”. L’ attrice, numerose volte si è lamentata per i commenti offensivi che le venivano rivolti. commenti che si riferivano a qualche chilo in più che l’ attrice aveva messo su. Vanessa Incontrada ha detto a Il Fatto Quotidiano: “Sempre i chili. Solo i chili. Quanto scocciano e quante cattiverie”.

A causa di questi continui accanimenti, ha deciso di difendere la forma fisica delle donne: “ Sento l’offesa verso le donne: sono argomenti talmente delicati e personali che sarebbe opportuno gestirli con garbo, e non con questa faciloneria. Vogliamo parlare della Magnani, della Mangano o della Loren? Erano donne prosperose e osannate, mentre a me criticano il fondoschiena o il seno abbondante; ma se sono così, cosa ci devo fare? Devo finire sotto i ferri del chirurgo?”.

