Barbara D’Urso: figli, marito e altezza, le curiosità e la carriera Carriera e curiosità di Barbara d’ Urso

Barbara D’ Urso è uno dei volti di punta della Mediaset. Amata dal suo pubblico, riesce ad ottenere una percentuale altissima di ascolti. Oggi riveste i panni di conduttrice ma vanta anche una carriera molto ricca da attrice (sia su piccolo che grande schermo).

Barbara D’ urso: la sua vita privata

Maria Carmela, in arte Barbara D’ Urso, nasce a Napoli nel 1957 (61 anni) (168 cm). In amore, la conduttrice, ha dato vita a molti gossip. È stata sposata con il produttore Mauro Berardi, dal quale ha avuto due figli: Giammauro ed Emanuele, nati rispettivamente nel 1986 e 1988. “Con lui la rottura fu traumatica – ha raccontato a Sorrisi e canzoni tv in occasione dei suoi 60 anni-, ma negli anni sono riuscita a costruire un rapporto sereno, per dei genitori è sempre una conquista importante. Lui è stato l’uomo che ho amato di più”. I figli, hanno entrambe scelto una strada molto diversa da quella dei genitori. Il primogenito è un medico dal cuore d’ oro, e il secondogenito è un fotografo di fama internazionale che realizza reportage in giro per il mondo. Barbara ha sempre preferito mantenere la loro volontà, parla raramente dei ragazzi. Nonostante abbiano una madre cosi famosa, i due figli di Barbara D’ Urso non amano trovarsi sotto i riflettori, e hanno preferito costruirsi una carriera diversa, che li tiene molto lontani dalle luci dello spettacolo.

Nel passato della conduttrice c’è anche una storia con Vasco Rossi, una relazione con Gerard Butler e un matrimonio finito nel 2006 con il ballerino Michele Carfora (12 anni più giovane).

La carriera della D’ Urso

Attrice, conduttrice tv, il nome di Barbara d’Urso è legato a programmi di successo come Mattino Cinque (2008/2009), Stasera che Sera (2010), Baila! (2011), Capodanno Cinque (2009-2012), Domenica Cinque (2009-2011), ora conduce Pomeriggio Cinque e Domenica Live: tutto in diretta. Debutta in tv a soli 20 anni a TeleMilano conducendo Goal, programma quotidiano. E da quel momento, grazie alla sua spiccata dote e al successo ottenuto con il pubblico, viene chiamata alla conduzione di tantissimi programmi: “ Che combinazione”, in onda su Raidue; “ Domenica In” con Pippo Baudo e molti altri. Nello stesso tempo riesce a conciliare la televisione con il cinema. Ricopre il ruolo di attrice in diversi film: “ La casa rossa”, in onda su Raiuno; “ Delitto in via Teulada” (serie televisiva) e molti altri.

