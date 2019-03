Sonia Bruganelli: biografia, lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis Chi è la moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, attuale moglie da diversi anni del conduttore Paolo Bonolis, è una donna in carriera. Madre di tre dei suoi 5 figli, riesce a gestire a pieno la vita da imprenditrice, da moglie e mamma.

Chi è Sonia Bruganelli

Seconda moglie del conduttore di diversi format italiani, Sonia Bruganelli è nata a Roma nel 1974. Donna dal bellissimo aspetto, la sua carriera inizia proprio come volto di alcuni fotoromanzi. È in quell’ ambito che conosce Bonolis, e tra di loro scatta la scintilla. Da poco separato dalla psicologa americana Diane, dalla quale ha avuto due figli, Paolo inizia una relazione con Laura Freddi. Questo scatena la gelosia di Sonia Bruganelli, che trova presto il conduttore disponibile per una nuova relazione. Nasce un amore, tra i due, destinato al matrimonio nel 2002. Frutto della relazione sono i tre figli: Silvia, Davide e Adele. Compagni di vita da 20 anni e sposati da più di 10, Paolo e Sonia Bruganelli, hanno anche affrontato momenti difficili nella loro vita familiare. La primogenita, ha subito diversi interventi chirurgici al cuore, appena nata, che hanno portato diversi timori per le sue capacità motorie. Oggi, Silvia Bonolis, gode di perfetta autonomia, per fortuna. Ciò che li rende una coppia unita e solida -confessa Sonia Bruganelli- è il fatto che insieme riescano a ridere molto.

Bruganelli: una vita da imprenditrice

Oltre ad essere un’ impegnatissima mamma di tre figli, Sonia Bruganelli è anche imprenditrice. La carriera, iniziata da attrice, poi opinionista, è sfociata nell’ imprenditoria. Gli ambiti lavorativi, che vedono coinvolta a tempo pieno Sonia, sono completamente diversi tra di loro. La si può vedere come mente del brand Adele Virgi, un marchio di vestiti per bambine nato con l’obiettivo di fornire alle più piccole uno spunto per personalizzare i propri abiti in maniera semplice e spiritosa (con uno store a Roma). E come produttrice, alla guida di SDL2005: una società che si occupa anche di casting televisivi per i programmi condotti da Bonolis, in primo luogo Avanti un altro e Ciao Darwin.

