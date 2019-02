Saverio Costanzo: moglie e madre, chi è il figlio di Maurizio Chi è il regista Saverio Costanzo

Saverio Costanzo, regista della serie tv L’amica geniale, ha un padre che occupa un posto importante nel mondo dello spettacolo.

Lo sceneggiatore romano è infatti il figlio del giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Saverio è attualmente considerato uno dei registi e sceneggiatori più talentuosi del cinema italiano. L’ artista è salito alla ribalta con La solitudine dei numeri primi e la serie televisiva In Treatment. L’amica geniale, suo ultimo lavoro ha ricevuto ottime recensioni dalla critica.

Ma cosa sappiamo di Saverio Costanzo?

Chi è Saverio Costanzo

Saverio nasce il 28 settembre del ‘75 a Roma. Il giovane artista, dopo aver conseguito una laurea in Sociologia della Comunicazione all’università La Sapienza, inizia le prime esperienze lavorative. Saverio per alcuni anni lavora in radio come conduttore. Approda al lavoro di sceneggiatore con alcuni telefilm Rai e spot pubblicitari.

Trascorre un periodo a New York in cui si dedica ai documentari. Nel 2001 fonda con Mario Gianani la casa di produzione Offside. Dopo essersi cimentato nella direzione di alcuni lungometraggi, la sua opera Private riceve il giudizio positivo della critica internazionale ed italiana.

La solitudine dei numeri primi e L’ amica geniale

Successivamente. presenta al Festival del Cinema di Berlino In memoria di me. La pellicola riceve una buona accoglienza. Il 2010 è l’anno in cui sale alla ribalta con la trasposizione cinematografica del romanzo di Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi.

La pellicola divide la critica del Festival di Venezia, portando così ancora più notorietà al regista. Saverio Costanzo continua la sua attività di trasposizione con la fiction Rai L’amica geniale, tratta dai romanzi della misteriosa scrittrice Elena Ferrante. Lo sceneggiatore romano, figlio d’arte, ha vissuto l’atmosfera del mondo dello spettacolo fin da piccolo. Ne è rimasto a tal punto affascinato da decidere di intraprendere la carriera da regista.

Chi è la madre di Saverio Costanzo?

Saverio è il figlio del secondo matrimonio di Maurizio Costanzo e della giornalista Flaminia Morandi. Flaminia, travolta dall’amore per Maurizio, ha divorziato da suo marito Roberto Michelini per coronare il suo sogno romantico. Dalla loro unione sono nati Camilla nel ‘73 e Saverio nel ‘75. Dopo 11 anni di matrimonio, la coppia si è sciolta e Maurizio successivamente si è sposato altre due volte.

La prima moglie, i figli e l’ attuale fidanzata di Saverio Costanzo

Saverio è stato sposato con Sabrina Nobile. Dal loro amore sono nati due figli. Dopo la turbolenta fine della relazione, Saverio per un certo periodo ha preferito non frequentare nessuno. Attualmente ha ritrovato la felicità con l’attrice Alba Rohrwacher. La coppia molto gelosa della propria privacy, non fa trapelare nessuna indiscrezione. Inoltre nessuno dei due utilizza i social nonostante la loro grande notorietà.

