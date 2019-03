Renato Zero: figlio, età e canzoni. La carriera dell’artista Carriera Renato Zero e figlio, la vita privata

Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, sono più di 50 anni che emoziona il pubblico italiano con le sue canzoni. L’eclettico cantante è considerato da molti il prototipo dell’artista completo. Showman, cantautore, ballerino, l’elenco delle sue capacità è lunghissimo. Il cantante dalle doti istrioniche è riuscito ad imporsi nel mondo della musica e dello spettacolo conquistando un pubblico vasto ed eterogeneo.

Nonostante non sia più un ragazzo, Renato continua a fare concerti e ad esibirsi con la sua solita vitalità ed energia. Lo showman romano ha fatto discutere spesso per il suo abbigliamento eccentrico e le performance provocatorie. Ma cosa sappiamo della carriera e della vita di Renato Zero?

Età e biografia di Renato Zero

Renato Fiacchini nasce il 30 settembre nel 1950 a Roma. La sua vita inizia con una forma di anemia emolitica neonatale che viene curata durante l’infanzia. Già da piccolo Renato coltiva la passione per la musica e lo spettacolo. Dopo la licenza media si iscrive all’Istituto di Stato per la cinematografia ed inizia così anni di studio intenso per perfezionare la sua preparazione artistica in canto, recitazione e ballo.

Il giovane Renato comincia ben presto a travestirsi ed esibirsi nei locali romani. Decide di usare lo pseudonimo Zero come sfida verso i suoi denigratori che gli dicevano spesso di non valere nulla. Renato a soli 14 ottiene il suo primo contratto al Ciak di Roma. Da questo momento in poi, la carriera dell’artista non si ferma più collezionando tantissimi successi.

Renato Zero: le canzoni

Nel corso degli anni Renato Zero ha scritto più di cinquecento canzoni di tematiche diverse e pubblicato 42 album.

Le canzoni famose sono tantissime ed hanno segnato la vita di milioni di fan.

È davvero difficile trovare qualcuno che non conosca Mi vendo, Il triangolo, Cercami, Magari. Ancora oggi viene cantata con grande trasporto I migliori anni della nostra vita, Resisti, Amico. L’album uscito nel 2017 Zerovskij- solo per amore ha ottenuto un notevole successo. Il 30 novembre uscirà il suo ultimo album Alt in Tour che l’artista sta promuovendo in molte trasmissioni televisive.

Domenica In ed il matrimonio con l’ ex fidanzata Lucy

Durante la puntata del 25 novembre 2018 di Domenica in , Maria Venier ha intervistato Renato Zero. Il simpaticissimo ed autoironico cantante ha raccontato gli esordi della sua carriera. Renato ha poi rivelato alcuni aneddoti della sua vita privata come quelli sull’ ex fidanzata Lucy. Lo showman ha detto di non aver mai pensato al matrimonio perché si sente già sposato con il suo amato pubblico.

A sorpresa durante la puntata è arrivato il suo amico e collaboratore di una vita Vincenzo Incenzo. In un’ atmosfera tranquilla e rilassata Renato ha voluto parlare anche di argomenti molto personali, come il suo rapporto con il figlio adottivo.

Chi è il figlio adottivo di Renato Zero?

Renato Zero ha raccontato il carattere del figlio Roberto Anselmi.

L’artista ha adottato il ragazzo quando aveva già 30 anni e due figlie. Dopo la morte dei genitori di Roberto, Renato ha deciso di prendersi cura del ragazzo e delle sue figlie formando così una splendida famiglia.

Il cantante ha così realizzato il suo sogno di diventare nonno e di avere una famiglia numerosa ed unita. Renato ha confessato di aver voluto unire la sua solitudine a quella di Roberto, nella speranza di rendere migliore la vita di entrambi e quella delle due bambine.

