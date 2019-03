Pippo Baudo oggi: età, figli e moglie. La carriera televisiva Pippo Baudo: figli e carriera in tv

Pippo Baudo, il presentatore preferito dagli italiani, ha alle spalle 51 anni di carriera affiancati da una vita privata per niente noiosa.

La vita privata di Pippo Baudo

Pippo Baudo, nome d’arte di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo nasce il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania. Il suo curriculum è molto ricco, Pippo Baudo è: conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore, compositore, paroliere e scrittore italiano.

Ha cominciato la sua carriera nei primi anni sessanta ed è diventato uno dei presentatori di punta della Rai.

È stato sposato due volte. La prima moglie di Pippo Baudo è stata Angela Lippi sposata negli anni ’60, dopo il divorzio il presentatore ha passato 7 anni a fianco di Alida Chelli. Il 18 gennaio 1986 ha sposato l’attrice Katia Ricciarelli da cui ha divorziato nel 2007.

Pippo Baudo ha due figli: Tiziana frutto del matrimonio con Angela Lippi e Alessandro avuto da una relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto solo nel 1996.

Chi è Tiziana Baudo

Tiziana Baudo è nata nel 1970 dal primo matrimonio di Pippo Baudo con Angela Lippi. Nel 2010, grazie a Tiziana, il conduttore è diventato nonno di due gemelli Nicholas e Nicole. Il padre dei bambini è Mirko Mengozzi, speaker di Radio Italia, con cui Tiziana Baudo si è sposata nel giugno del 2009.

Tiziana è molto riservata, preferisce che la sua vita resti privata, si dedica principalmente al lavoro e alla famiglia. Tiziana ha sempre lottato per non essere affiancata al personaggio del padre, si è sempre battuta per non essere considerata solo la “ figlia di Pippo Baudo“.

Ha sempre mostrato la sua forte personalità dipingendosi i capelli da ragazzina o facendosi tatuaggi. Sul suo lavoro Tiziana Baudo dichiara: “ Collaboro come p.r. ed organizzatrice di eventi con RTL 102.5 da ormai 18 anni e si può dire sia come la mia seconda casa. Parallelamente curo il booking ospiti di diverse trasmissioni televisive. Mi sono ritagliata volutamente un ruolo creativo dietro le quinte”.

Chi è Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo

Alessandro Baudo nasce nel 1962 dalla relazione tra il presentatore Pippo Baudo e Mirella Adinolfi. Il conduttore è sempre stato presente nella vita di Alessandro, ma essendo quest’ultimo frutto di un amore extraconiugale ha potuto riconoscerlo come figlio legittimo solo nel 1996. Mirella Adinolfi ha deciso di tenere il bambino e di crescerlo in compagnia del marito Tullio Formosa, tenendo all’oscuro Alessandro sull’identità del suo vero padre che gli è stata rivelata quando Tullio Formosa si è ammalato.

Alessandro Baudo è stato presente tra gli ospiti di Domenica Live ed ha parlato del suo rapporto con Pippo Baudo: “ Ricordo papà che era come uno zio, giocavo con lui, era di casa. Eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”.

Alessandro Baudo ha raccontato in oltre quello che ha provato quando ha scoperto chi fosse il suo vero padre: “ Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’ io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti…Pippo è una persona pulita e onesta”.

Ormai il rapporto tra il conduttore e il figlio è saldo ed indissolubile, Alessandro Baudo ha raccontato: “ Da anni ci sentiamo e ci vediamo spesso – purtroppo vivo in Australia – vengo spesso con mio figlio che ha avuto un bambino, Pippo è bisnonno. Purtroppo la distanza è tanta. Se mi dà consigli per il lavoro? Sì, consigli sì, gli piace molto il mio disco. Ma non voglio aiuti”.

