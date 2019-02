Giulia Salemi: chi è, vita privata e carriera della showgirl Chi è Giulia Salemi e carriera

Giulia Salemi è una modella, un personaggio televisivo ed un’attrice. Suo padre è italiano mentre sua madre ha origini persiane. Attualmente la showgirl è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 3.

La vita privata e la carriera di Giulia Salemi

Giulia Salemi nasce il 1 aprile 1993 a Piacenza. Il padre, Mario Salemi, è italiano mentre la madre, Fariba Tehrani, possiede origini iraniane. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, si trasferisce a Milano per iscriversi alla Facoltà di Economia che però abbandona dopo un anno e mezzo per entrare nel mondo dello spettacolo.

Partecipa a molti concorsi di bellezza e incomincia a farsi spazio nel mondo della moda. Nel 2014 partecipa a Miss Italia e si classifica quarta. Partecipa a diversi programmi televisivi. Nel 2015 partecipa, insieme alla madre, alla quarta edizione di Pechino Express in onda su Rai2, conduce il programma calcistico Leyton Orient e successivamente Milano- Roma su Rai 2. Nel 2017 partecipa come opinionista al varietà televisivo Sbandati. Prende parte inoltre a una puntata del reality show Super Shore. Tra il 2017 e il 2018 partecipa nel programma Mezzogiorno in Famiglia. Attualmente è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 3.

La vita sentimentale di Giulia Salemi

Giulia Salemi confessa che in amore le piace essere corteggiata e di essere all’antica. Dichiara di aver avuto poche esperienza nel campo dell’amore.

Nel 2016 intraprende una relazione con Abraham Garcia, con lei nel reality show Super Shore. Le sono stati attribuiti molti flirt tra cui quello con il rapper Marracash, o quello con il nuotatore Filippo Magnini.

Durante il Grande Fratello Vip 3 ha iniziato un flirt con Francesco Monte.

Lo scandalo del vestito al Festival di Venezia

Un episodio che ha reso particolarmente famosa Giulia Salemi è lo scandalo del vestito arancione al Festival di Venezia nel 2016.

Il vestito in questione aveva due spacchi vertiginosi che arrivavano ad altezza inguine. A causa di questo episodio sono piombate addosso molte critiche alle quali Giulia Salemi ha risposto dicendo di non voler mettersi in mostra ma sfoggiare un look unico e particolare.

