Fabio Rovazzi: altezza, età, fidanzata e padre. La carriera Fabio Rovazzi: chi è, vita privata e curiosità

Fabio Piccolrovazzi, in arte Fabio Rovazzi, è uno dei cantanti e youtuber più seguiti degli ultimi anni. L’artista ha esordito nel 2016 con la canzone Andiamo a Comandare che ha riscosso un successo strepitoso.

Grazie a questa canzone, diventata subito un tormentone, Fabio ha conquistato ben 5 dischi di platino e anche su Youtube ha avuto un successo straordinario diventando un vero e proprio fenomeno mediatico con oltre 130 milioni di visualizzazioni. Ma cosa sappiamo della carriera e della vita privata del giovane artista?

Fabio Rovazzi: altezza, peso e biografia

Alto 1.68 cm per circa 62 kg. Queste le caratteristiche fisiche del cantante. Fabio Piccolrovazzi nasce a Milano il 18 gennaio del 1994 ed è di segno zodiacale Capricorno. Rovazzi sale alla ribalta solo nel 2016 con Andiamo a Comandare ma realtà la passione per la musica lo accompagna fin dalla tenera età.

Dopo le scuole medie, il cantante ha frequentato il liceo artistico per poi decidere di abbandonare gli studi per potersi dedicare completamente al montaggio dei video per le serate in discoteca. Dopo un breve soggiorno a Miami, inizia ad acquisire notorietà su Youtube, Facebook ed Instagram con video comici. Aumenta la sua popolarità nel 2015 quando partecipa alla trasmissione di J- Ax, Sorci Verdi. Sempre nello stesso anno appare nel video Non c’è due senza trash insieme ad Alessandro Aleotti e Fedez.

Tutto molto interessante, Volare ed Il vegetale

Dopo Andiamo a Comandare, Fabio replica il boom di visualizzazioni con Tutto Molto Interessante, primo con 100 milioni di visualizzazioni e 2 dischi di platino. Nel frattempo si fa conoscere anche in tv partecipando ad alcune trasmissioni d’intrattenimento. Nel 2017 canta con Gianni Morandi Volare che subito si dimostra un altro grande successo. Fabio si cimenta anche nel ruolo di attore nella commedia di Gennaro Nunziante intitolata Il vegetale. La pellicola non riscuote il successo sperato ma dimostra la versatilità del giovane artista.

Fabio Rovazzi: il 2018 e la rottura con Fedez

Nel 2018 Rovazzi abbandona la collaborazione con Fedez. Le motivazioni alla base del loro allontanamento non sono mai state rivelate da nessuno dei due.

Fabio nello stesso anno pubblica il suo quarto singolo Faccio quello che voglio in cui cantano anche Nek, Al Bano ed Emma Marrone. La canzone si rivela un successo grazie anche al video musicale in cui sono presenti personaggi notissimi al pubblico italiano come Massimo Boldi, Fabio Volo, Diletta Leotta e Carlo Cracco. Fabio ci riprova con la recitazione partecipando nello stesso periodo alla serie tv The Generi di Maccio Capatonda.

La vita privata di Rovazzi: la fidanzata e la morte del padre

Se sui social e in video è molto spigliato ed estroverso, nella vita privata Fabio Rovazzi tende ad essere riservato. Recentemente ha raccontato come la notorietà abbia anche degli aspetti molto negativi. In passato infatti alcuni giornalisti sono arrivati a fare delle foto alla tomba del padre Stefano deceduto nel 2010. Proprio per questo non ama divulgare dettagli della sua vita privata, cercando in tutti i modi di proteggerla dagli sciacalli. Nonostante questi eventi, Fabio sembra aver trovato la felicità con la biondissima e bellissima modella 20enne Karina Bezhenar.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM