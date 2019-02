Michele Bravi incidente: omicidio stradale, quanti anni rischia Incidente Michele Bravi, cosa dice il codice penale

Michele Bravi, 23 anni appena, è noto al grande pubblico per aver vinto X-Factor nel 2013.

La sua nascente e promettente carriera, potrebbe però essere stroncata da un grave incidente d’auto che ha causato la morte di una cinquantottenne.

Il giovane cantante rischia dai due ai sette anni di carcere per omicidio stradale. Michele Bravi, la notte in cui è avvenuto lo schianto, è risultato negativo all’alcool test e, per certo, non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti.

Michele Bravi incidente: omicidio stradale, le dinamiche dell’incidente

Resta, comunque, da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, Michele si trovava a bordo di un’auto a noleggio. Forse un’inversione di marcia azzardata o una manovra imprudente hanno causato il violento impatto con una moto, che portava in sella la donna. Quest’ultima, sfortunatamente, non è sopravvissuta.

Non sono ancora chiare le responsabilità del grave incidente che, giovedì sera, ha coinvolto il giovane cantante. Michele Bravi si è chiuso nel silenzio e il suo avvocato è intervenuto più volte per difenderlo, prima che dinanzi alla Magistratura, dai numerosi insulti arrivati sui Social.

Michele Bravi incidente: omicidio stradale, il cantate sotto shock

Secondo le parole del legale, lo schianto con la moto non sarebbe avvenuto a causa di una pericolosa inversione da parte del ragazzo, bensì per una svolta a sinistra nel tentativo di immettersi in una strada secondaria.

L’avvocato difensore, Manuel Gabrielli, ha espresso a nome del cantante le più sentite condoglianze per la famiglia della donna. Il legale ha inoltre rassicurato i fan sulle condizioni di salute di Michele Bravi, il quale ha riportato solo lievi ferite, ma attualmente sembra essere ancora sotto shock.

Maria Iemmino Pellegrino

