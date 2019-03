Calcolo Isee 2019 Inps: simulazione online, come scoprire netto o lordo Simulazione Isee 2019. il calcolo e come farlo online

Fare il calcolo Isee online è facile e rapido tramite il simulatore messo a disposizione sul sito dell’Inps. L’Indicatore consente di ottenere prestazioni sociali agevolate, in base al suo coefficiente. L’Isee è infatti un valore che rappresenta la situazione economica di un nucleo familiare ed è determinato da alcuni fattori. Tra questi incidono la situazione reddituale, la composizione del nucleo familiare, l’eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare.

Effettuare il calcolo dell’Isee è un’operazione molto richiesta dai contribuenti che vorrebbero evitare l’eventuale consulenza professionale specializzata. Tuttavia si tratta di un’operazione abbastanza articolata ed è anche per questo che l’Inps ha messo a disposizione degli utenti un servizio online apposito, un simulatore che permette il calcolo dell’Isee ma che non ha valore ufficiale. Si tratta piuttosto di un’indicazione preliminare alla richiesta dell’Isee vera e propria. Quest’ultima può infatti essere fatta accedendo al sito web dell’Inps tramite le proprie credenziali. La simulazione preliminare, invece, si può effettuare in modo gratuito sul sito.

Simulazione del calcolo Isee ordinario: cos’è

Per cominciare la simulazione dell’Isee bisognerà quindi recarsi sul sito dell’Inps. Poi si può digitare sulla casella di ricerca la seguente dicitura: “Simulazione del calcolo Isee Ordinario”.

Si accederà quindi alla nota informativa, dove l’Istituto spiega in cosa consiste. Infatti, qui si legge che tale procedura permette al cittadino di avere nell’ immediato un indicatore che simula il valore Isee in assenza della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). L’Istituto precisa che il risultato generato dalla simulazione non costituirà l’Isee vero e proprio, perché questo si potrà ottenere solamente con la certificazione rilasciata dall’Inps dopo la presentazione della DSU. “Il valore che si ottiene mediante il simulatore è la risultante di un calcolo effettuato unicamente con le informazioni autodichiarate dall’utente”. La differenza con l’Isee vero e proprio sta nel fatto che quest’ultimo si ottiene in base alle informazioni autodichiarate e ai dati ricavati dagli archivi amministrativi di Inps e dell’ Agenzia delle Entrate.

Simulazione del calcolo Isee ordinario: come fare

Dopo aver selezionato “Accedi al Servizio” si arriverà sulla pagina specifica “Isee post-riforma 2015”. La pagina è raggiungibile anche dalla sezione Prestazioni e Servizi. Nella finestra principale appariranno 4 voci principali. Quella che ci interessa è l’ultima, “Simulazione”. Cliccando su “Simula il calcolo” potremo iniziare la procedura, scegliendo gli Isee specifici o quello Ordinario in base alle nostre esigenze. Selezionando, ad esempio, la Simulazione del Calcolo Isee Ordinario, saremo indirizzati a una pagina dove potremo inserire i dati richiesti. E più precisamente:

Sezione A: Informazioni sulla composizione del nucleo familiare ;

; B: Casa di abitazione ;

; C: Patrimonio immobiliare ;

; D: Patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti, ad esempio);

(depositi e conti correnti, ad esempio); E: Redditi ;

; F: Risultato della simulazione.

Cliccando su “ Simula Isee” saremo reindirizzati alla pagina dei risultati. Potremo visualizzare il valore dell’Indicatore della situazione reddituale, patrimoniale ed economica simulata.

Si ribadisce comunque che i dati risultanti sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e quindi non costituiscono attestazione Isee valida.

