Giorgia Meloni: figlia, marito e carriera. Chi è la politica Carriera politica e vita privata Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è nata a Roma, il 15 gennaio del 1977. Fortemente legata a Roma (infatti è una grande tifosa della squadra giallorossa), ha tentato di candidarsi a sindaco. Ma è anche una donna profondamente legata alle tematiche che coinvolgono la sfera familiare (infatti questo particolare interesse confluirà nel provvedimento di legge che obbliga l’ adozione dei seggiolini a bordo, di cui Giorgia è stata tra i principali firmatari). Conosciamo meglio la politica italiana, abbastanza nota per la sua schiettezza quando è chiamata a dire la sua.

Giorgia Meloni: la vita privata

Giorgia ha vissuto nel quartiere Garbatella di Roma. Ha conseguito il diploma presso il Liceo Linguistico, ma non ha intrapreso gli studi universitari (in compenso, è stata fin da subito attiva in campo politico). Suo padre è di origini sarde, sua mamma è siciliana. Nel 1979, quando lei ha appena due anni, il papà abbandona il nucleo familiare (Giorgia ha una sorella, Arianna) e va a vivere alle isole Canarie.

La leader di Fratelli D’ Italia ha poi raccontato in un’ intervista che lui si è rifatto vivo a 20 anni di distanza dall’ abbandono del tetto coniugale, nel tentativo di riprendere i contatti con le figlie, ma Giorgia non ha mai accettato di riallacciare i rapporti con lui. Nel 2016, il 16 settembre, è nata la piccola Ginevra, la figlia nata dalla relazione con l’ autore televisivo Andrea Giambruno, compagno di Giorgia (i due non sono sposati). Sono molto riservati sulla loro vita privata.

Giulia Salemi: chi è, vita privata e carriera della showgirl

Giorgia Meloni: la carriera politica

A soli 15 anni Giorgia entra afar parte del Fronte della Gioventù. È fondatrice del gruppo di contestazione alle riforme dell’ istruzione proposte dalla Iervolino, chiamato “Gli Antenati“. La Meloni è poi presidente dell’Azione Giovani e a 31 anni è nominata Ministro delle Politiche Giovanili. Ma non è finita qui: l’ onorevole Meloni sarà anche uno dei 4 ministri (insieme a Altero Matteoli, Ignazio La Russa e Andrea Ronchi) con cui a maggio 2008 torna al governo con Alleanza Nazionale, poi confluito nel PDL. Sul finire del 2012 Giorgia abbandona il PDL e insieme ai ministri La Russa e Guido Crosetto forma il partito di cui è leader, Fratelli d’ Italia. Nel 2013 è capogruppo alla Camera e si dichiara contraria alle adozioni di figli da parte di coppie gay. Nel marzo 2015 presenta la propria candidatura per esser sindaco di Roma ma si ferma al primo turno.

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER E ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO