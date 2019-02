Michele Bravi: fidanzato, età e vita privata. La carriera Chi è Michele Bravi e carriera canora

Non è solo un cantante: tra le sue passioni ci sono anche la letteratura, lo studio, il disegno e – se non fosse riuscito a sfondare con la musica, ha dichiarato lui – probabilmente avrebbe tentato la strada della recitazione. Si tratta di Michele Bravi, un giovanissimo talento che è riuscito ad imporsi in breve tempo sulla scena musicale contemporanea. Non è un momento felice per Michele, recentemente coinvolto in un brutto incidente stradale che sta tanto pesando sulla sua vita, ma cerchiamo comunque di scoprire qualcosa di più su di lui.

Michele Bravi: gli esordi, da X Factor al Festival della canzone italiana

Fin da piccolo Michele Bravi, classe 1994, nato il 19 dicembre (sotto il segno del sagittario), si rivela un grande appassionato di musica e canto. Fa parte del coro della sua città e studia chitarra e pianoforte. Il ragazzo di Città di Castell (Perugia) si è diplomato al liceo classico, dove era uno dei più bravi ragazzi della classe. Mentre partecipa ai provini del programma che gli fa da trampolino di lancio, il talent X Factor, prepara anche il proprio esame di maturità (da cui esce con una votazione di 100).

Si conferma il vincitore della settima edizione del programma, siglata con l’ inedito “ La vita e la felicità”, scritta per Michele da Tiziano Ferro, di cui il ragazzo ha ottenuto l’ attenzione proprio grazie alla sua partecipazione in trasmissione. Nel 2017 Bravi gareggia a Sanremo nella sezione Big con il singolo “ Il diario degli errori” con cui guadagna una quarta posizione in classifica. In occasione del festival fa coming out, ma il cantante è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Cosa si è riuscito a carpire?

Michele Bravi: la vita privata

Da quel momento è partita la caccia al fortunato. Sui suoi gusti sentimentali, in verità, Michele ha sempre preferito evitare di etichettare la propria sessualità: preferisce definirsi “ fluido”, come ha dichiarato quando si è iniziato a indagare sul legame che lo unisse a Elodie di Patrizi, con la quale c’è solo una grande amicizia (nonché un sodalizio musicale che si è concretato con Nero Bali, il singolo di Elodie alla cui realizzazione vocale ha però partecipato anche Michele Bravi). In verità, erano tutti conviti che con la youtuber Alice Venturi e Bravi ci fosse stato del tenero: anche in questo caso è stato tutto smentito dai diretti interessati, ma c’è di certo che i due sono legati da una grande amicizia. Musicalmente, Michele non delude mai i suoi fan.

L’ incidente stradale che può costare caro a Michele Bravi

Recentemente la sua vita ha subito un inaspettato scossone da cui deve ancora riprendersi: la BMW di cui era alla guida ha travolto la moto su cui viaggiava una donna, che purtroppo si è spenta a breve distanza dall’ impatto. Michele è risultato negativo a tutti i test a cui è stato sottoposto, alcol e droga compresi, e ha subito prestato soccorso alla vittima. Profondamente turbato dall’ accaduto, ha annullato le prossime tappe del suoi Live, in segno di rispetto e vicinanza verso i familiari della vittima.

