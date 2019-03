Conto corrente gratis e online per Partita Iva o autonomi. Quali sono Partita iva o autonomi, i conti correnti gratis

Il conto corrente gratis è una parola chiave di primaria importanza per i lavoratori autonomi con partita Iva. Abituati a spese fuori dal comune ogni anno per gestire la propria attività e non andare in perdita, un conto corrente a zero spese è la soluzione migliore per questo tipo di lavoratore, poiché abbatte le spese di gestione di uno strumento fondamentale e imprescindibile per la sua attività. Spesso i lavoratori autonomi tendono anche a separare il conto aziendale da quello personale, con il secondo che probabilmente ha già dei costi annui fissati e il primo, riservato esclusivamente al lavoro, su cui si vuole certamente risparmiare.

Oggi il panorama delle offerte è piuttosto ampio e spiccano anche diverse soluzioni dedicate ai lavoratori autonomi e alle partite Iva che cercano vantaggi di risparmio da un conto corrente.

Conto corrente gratis e online: quali sono i migliori

Facile.it ha individuato alcuni tra i conti correnti gratis migliori del momento, proponendo diverse soluzioni che comportano determinati vantaggi. Questi ultimi possono sconfinare nella gratuità di tutte le operazioni, nell’ avere i benefici di un conto corrente online, ma anche, più materialmente, nell’ erogazione di benefici economici e regali in buoni sconto.

Tra le proposte più interessanti del momento si annovera il Conto Corrente Digital di CheBanca!: conto corrente a zero spese, operazioni illimitate, prelievi e bonifici gratuiti. Anche il Conto WeBank di WeBank non è da meno: canone annuo azzerato, prelievi gratuiti, così come a zero spese sono i bonifici online. Inoltre, all’ apertura del conto sono compresi un Bancomat e una carta di credito (qui un articolo sulla differenza tra Bancomat e carta di credito). E in caso di accredito stipendio o pensioni saranno regalati anche 120 euro di buono carburante da utilizzare nei distributori TotalErg.

Chiudiamo questa breve panoramica sul conto corrente gratis e online per i lavoratori autonomi e le partite Iva guardando agli ultimi due nomi. Il Conto Corrente Arancio di Ing Direct, che consente la maturazione degli interessi fino al 2% sulle somme vincolate, oltre a tutta una serie di operazioni gratuite. E infine il Conto Adesso di Crédit Agricole, altro conto corrente online a zero spese e a operazioni illimitate. Chiudono la gamma di vantaggi i prelievi e i bonifici gratuiti. E un buono del valore di 150 euro da spendere su Amazon per chi apre il conto accreditando minimo 3.000 euro.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM