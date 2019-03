Caterina Balivo: marito, figli e curiosità | Vieni da me

Caterina Balivo intervistata da Tiberio Timperi a La vita in Diretta parla del suo programma “Vieni da me” e per la prima volta dei suoi figli, rivelando particolari che non sono passati inosservati.

Caterina Balivo e la sua opinione sul suo ruolo di madre

La Balivo nel corso dell’intervista ha espresso pareri riguardo il suo ruolo di madre e ha confessato di sentirsi sempre in difetto a causa del lavoro che le occupa molto tempo e questo la costringe a chiedere informazioni alle altre mamme riguardo ai compiti da svolgere.

Poi però ha anche aggiunto “Però penso che se non lavorassi, il mio lavoro mi mancherebbe e sarei una mamma triste. Sarebbe ancora peggio… Sono una pessima mamma”.

La Balivo non si è fatta sconti ed ha espresso parole dure nei suoi confronti.

Caterina Balivo ha saputo fare un’analisi autocritica di sé stessa e per di più in televisione. La conduttrice ha ammesso che spesso è difficile conciliare impegni professionali con impegni privati e per questo possiede poco tempo da dedicare ai figli Guido Alberto e Cora.

Guido Maria Brera: il marito di Caterina Balivo

Guido Maria Brera nasce il 27 agosto 1969, nel quartiere romano di San Saba, la madre era una casalinga mentre il padre era funzionario di banca. Sposa Caterina Balivo nel 2014. Nel 2012 nasce il primo figlio della coppia, Guido Alberto e nel 2017 nasce la figlia Cora.

Il marito di Caterina Balivo è il co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. È finanziere ma anche scrittore nel 2014 pubblica il libro “ I Diavoli”. Questo romanzo che possiede parti autobiografiche e che tratta il tema della finanza di oggi. Divorziato e con due figli inizia una breve frequentazione con Serena Autieri ma poi si innamora di Caterina Balivo. Su Caterina Balivo ha dichiarato: “ Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto. È andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato”.

